Herstellingswerken Katelijnebrug gestart

De herstellingswerken aan de Katelijnebrug in Brugge zijn vanmorgen van start gegaan.

De brug zal tot vrijdag niet bruikbaar zijn voor het auto en fietsverkeer. De brug dient, om de noodzakelijke herstellingswerken te kunnen uitvoeren open te staan. Scheepvaart is wel nog mogelijk. Deze morgen viel de verkeershinder nog mee, deels omdat het vakantie is. De Katelijnebrug is de tweede brug na de Krakelebrug die niet bruikbaar is.