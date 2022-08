Heropening Zeger van Heulestraat met een maand uitgesteld

Een heropening van het kruispunt tussen de Zeger van Heulestraat, Lage Dreef en de Antoon van Liedekerkeweg is nog niet voor meteen. De deadline van eind september wordt door onvoorziene omstandigheden uitgesteld naar eind oktober. Hoewel het gaat om één van de belangrijkste toegangswegen tot Heule centrum, vorderen de werken maar niet.

Het kruispunt van de Lage Dreef met de Zeger van Heulestraat wordt vernieuwd, vergroend en krijgt tevens een nieuw pleintje, bestaande uit zes bomen en een aantal zitplaatsen. Het kruispunt krijgt ook een verkeersplateau om de snelheid te remmen en de verkeersveiligheid te verhogen. De Lage Dreef krijgt ook eindelijk voetpaden en een nieuwe parkeerstrook. De plannen raakten bekend in maart 2021, maar startten pas juni van dit jaar.

De werken zouden volgens het stadsbestuur bij gunstig weer zo’n vier maanden in beslag nemen. Het project zou m.a.w. eind september opgeleverd moeten worden, met een heropening van de rijwegen op 08/09. Die deadline wordt nu met al zeker een maand verlengd.

Belangrijke toegangsweg

Naast de werken in de Mellestraat zijn de werken in de Zeger van Heulestraat één van de twee werven met een grote impact op toegangswegen tot Heule. Wie nu het centrum van Heule wil bereiken moet nu omwegen maken langs de Warandestraat of Heule Watermolen. Fietsers die willen passeren moeten vaak gewaagde toeren uithalen om hun bestemming te bereiken.

Nu blijkt uit een buurtbrief dat de werken hun vooropgestelde deadline niet zullen halen en de Heulenaars zich nog even, letterlijk en figuurlijk, in bochten moeten wringen. Door allerhande onvoorziene omstandigheden als hoge grondwaterstanden of onbekende nutsleidingen, lopen de werken al zeker een maand vertraging op. Vooral voor de inwoners, handelaars, die al maanden hun woning moeilijk kunnen bereiken, is de situatie een opeenstapeling aan frustraties.

Extra mobiliteitshinder Tinekesfeesten

Vooral met de Tinekesfeesten in het vooruitzicht lijken de problemen voor de inwoners van de Zeger van Heulestraat, extra toe te nemen. Tijdens het weekend is ook Heuleplaats volledig afgesloten en zitten de inwoners letterlijk vast in hun straat. In de bewonersbrief valt te lezen dat er met politie en organisatie van de Tinekesfeesten een oplossing wordt voorzien voor de bewoners. De Lage Dreef blijft evenwel afgesloten. (JF)