Herinrichting moet kruispunten aan Gentpoort in Brugge veiliger maken

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de kruispunten aan de Gentpoort in Brugge herinrichten. Daarover is woensdag een infomarkt georganiseerd in Brugge. Er komen veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers en de verkeerscirculatie wordt er aangepast. De herinrichting moet het knooppunt veiliger maken voor alle weggebruikers.

Concreet worden de kruispunten aan de Brugse Ring, de Generaal Lemanlaan en de Nijverheidsstraat aangepast omdat er in het verleden al enkele ernstige ongevallen gebeurden. Die ongevallen gebeurden vooral tussen auto’s die rechts afslaan en fietsers of wandelaars die wilden oversteken.

Op de infomarkt gaven de betrokken projectmedewerkers meer uitleg over de geplande aanpassingen aan de kruispunten van Gentpoort. Er komen veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. De verkeerslichtenregeling wordt ook aangepast. Zo worden de kruispunten conflictvrij gemaakt. “Door veilige oversteekplaatsen aan te leggen voor fietsers en voetgangers verbeteren we de verkeersveiligheid hier drastisch. We passen de verkeerslichtenregeling ook aan, zodat die maximaal conflictvrij is. Op die manier vermijden we dodehoekongevallen in de toekomst. Dat betekent een hele verbetering ten opzichte van de situatie vandaag”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD).

Naast de bovengrondse aanpassingen wordt er ook een gescheiden riolering aangelegd in de Generaal Lemanlaan, ‘kleine’ Generaal Lemanlaan en de Nijverheidsstraat. In de toekomst worden afval- en regenwater daar apart afgevoerd.

Voor de werken kunnen starten, moet er eerst een omgevingsvergunning worden verleend. Die wordt volgend voorjaar aangevraagd. Als alle procedures vlot verlopen, kunnen de voorbereidende werken volgend najaar van start gaan. In het voorjaar van 2025 kan de herinrichting van Gentpoort dan starten. De werken worden in verschillende fases uitgevoerd en zijn volgens de huidige planning eind 2025 klaar.