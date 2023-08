Herinrichting Marie-Joséplein start binnenkort

Op 11 september starten de wegen- en rioleringswerken op het Marie-Joséplein. Ook de tramschuilhuisjes worden vernieuwd en er komt een verhoogd plantvak met zitrand op het plein. De werken zijn eind februari 2024 achter de rug.

“De voorbije jaren vernieuwden we al de Adolf Buylstraat, de Christinastraat, de Hertstraat en de Lijnbaanstraat. De herinrichting van het Marie-Joséplein vormt dan ook het sluitstuk van de make-over van een belangrijk stuk van het stadscentrum. En we werken nog verder. Een mooi en gezellig openbaar domein zorgt voor een bruisende binnenstad. Daarom bereiden we nu de heraanleg van de omgeving van de Grote Post voor”, zegt schepen Björn Anseeuw (N-VA).

De tramhalte aan het Marie-Joséplein kan niet gebruikt worden tijdens de werken, er komt een alternatief in de Hendrik Serruyslaan tussen de Wittenonnenstraat en de Sint-Sebastiaansstraat. Deze halte wordt tussen 28 augustus en 8 september geplaatst.

De aannemer start met de voorbereidingen voor de rioleringswerken aan het kruispunt van de Sint-Sebastiaansstraat en de Hendrik Serruyslaan. Tijdens deze werken is er geen doorgaand voetgangersverkeer mogelijk.