Herinrichting dorpskern Dranouter start in 2023 en zal twee jaar duren

In Dranouter gaan de geplande werken al langer over de tong. Vooral de timing van de riolerings-en verfraaiingswerken bezorgde de Nouternaars heel wat kopzorgen. Op een infovergadering werd nu duidelijk dat de herinrichting van de dorpskern ten vroegste in 2023 zal starten. Het einde van de werken is voorzien in 2025. Nog dit najaar beginnen de rioleringswerken in de Kruisabelestraat waar een waterzuiveringsstation wordt gebouwd.

De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel door Aquafin is de aanleiding om ook het dorp grondig te herinrichten. En dan vooral het Planciusplein waar door de komst van meer groen een 15-tal parkeerplaatsen verdwijnen.

“Er komt ook een in-en uitrit en het bushokje wordt ter hoogte van de rijweg geplaatst”, verduidelijkt burgemeester Wieland De Meyer. “Verder voorzien we een hopinpunt wat het centrum van de mobiliteit moet worden met plaats voor ondermeer deelfietsen.”

Te veel weinig parkeerplaatsen

De parking wordt aangelegd in waterdoorlatende betonklinkers. Het aantal parkeerplaatsen bedraagt straks 21 en dat zint de bewoners niet. “Vooral in het weekend wordt dit problematisch. Dan neemt de toerist al onze plaatsen in.”

Burgemeester De Meyer liet weten dat er nog gezocht wordt naar een locatie voor extra parkeerplaatsen. “Parkeren zal altijd een probleem zijn. Mensen laten nu éénmaal graag hun auto achter waar ze moeten zijn. Wat evenementen betreft maken we goede afspraken met de organisatie die moeten zorgen voor parking.”

Elektrische laadpalen komen er in de Dranouterstraat waar eveneens een parkeerstrook voor 20 wagens wordt aangelegd. “We voorzien ook wachtbuizen om in de toekomst nog meer laadpalen te kunnen plaatsen.” De straat die naar Nieuwkerke loopt krijgt ook een fietssuggestiestrook, een breder voetpad en een wegversmalling.”

Geen fietspad

De fietssuggestiestrook wordt niet doorgetrokken naar Nieuwkerke en wordt dus geen fietspad. Voor de bewoners een gemiste kans. Burgemeester Wieland De Meyer begrijpt de reactie maar duidt het Agentschap voor Wegen en Verkeer als de oorzaak van dit ontbreken aan.

“We hadden zo al plannen in 2018 om een fietspad aan te leggen van Dikkebus naar De Klijte maar de uitvoeringsdata werden al meermaals uitgesteld. Tot recent AVW meegaf dat er geen budget meer voorzien is.”

Zone 30

In de dorpskern van Dranouter wordt ook zone 30 ingevoerd. Zebrapaden moeten alsnog zorgen voor een veiliger gevoel bij het dwarsen van de straat. Een van de zebrapaden voorzien aan de kerk zou na een discussie op de bewonersvergadering alsnog verschoven worden.