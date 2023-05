Herinrichting Dikkebusseweg volop bezig: geen doorgang momenteel tussen spoorweg en vaart Komen-Ieper

De werken op de Dikkebusseweg, in Ieper, zijn nu al enkele weken bezig. Er wordt in verschillende fases gewerkt om zo de hinder te beperken. Momenteel is er geen doorgang tussen de spoorwegovergang en vaart Komen-Ieper.

Met de herinrichting van de Dikkebussweg wordt de weg veiliger en aangenamer voor alle gebruikers: het wegdek wordt opnieuw aangelegd in asfalt, er wordt nieuwe verlichting langs de weg geplaatst. Bij het kanaal wordt de rijweg verhoogd en bij de bebouwde kom wordt een middengeleider geplaatst. Zo remt het verkeer op deze plaatsen af. Daarnaast wordt er parkeergelegenheid voorzien in kasseien en komt er een aparte parkeerzone. Er worden fietssuggestiestroken aangelegd vanaf de Reinaartstraat, richting centrum Ieper. Richting Dikkebus komen er vrijliggende fietspaden. Voor wandelaars worden er ten slotte nieuwe brede voetpaden aangelegd. Tegelijkertijd voeren nutsbedrijven werken uit aan de leidingen. De water- en gasleidingen worden volledig vernieuwd. Vervolgens wordt er een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd om het regenwater van het afvalwater te scheiden.

Nog enkele fases

In maart startte fase 1A tussen de Maltastraat en de Dikkebusseweg. Na de paasvakantie begon de aannemer met fase 1B: tussen de spoorweg en de vaart Komen-Ieper. “De startdata van de volgende fases van de werken zijn op dit moment nog niet bekend”, meldt Agentschap Wegen en Verkeer. De omvang is wel al bekend: fase 2A: tussen de vaart Komen-Ieper en de Posthoornstraat. Volgens de huidige planning start deze fase eind mei 2023 op.

Daarna volgen nog fase 2B: tussen de Posthoornstraat en de Pannenhuisstraat, fase 3: tussen de Pannenhuisstraat en de Capucienenstraat, fase 4: tussen de Capucienenstraat en de Reinaartstraat, fase 5: tussen de Reinaartstraat en de Frezenbergstraat en tot slot fase 6 op de Frezenbergstraat: tussen de Dikkebusseweg en de Omloopstraat.