Herinrichting Aalbeeksesteenweg vanaf 16 mei, om veiligheid fietsers te verbeteren

Op maandag 16 mei zal het Agentschap Wegen en Verkeer starten met de herinrichting van de Aalbeeksesteenweg (N43), tussen de Condédreef en de Panoramarotonde. De herinrichting moet vooral de fietser ontzien. De werken worden uitgevoerd in 2 fases en duren tot eind juni.

Het kruispunt tussen de Aalbeeksesteenweg en de Monseigneur de Haernelaan staat al langer gekend als een gevaarlijk punt. De hertekening ervan houdt nu meer ruimte in tussen fietsers en auto’s, ook de voetpaden langs de Aalbeeksesteenweg worden doorgetrokken over de Monseigneur de Haernelaan.

“Zo laten we een gevaarlijk kruispunt wegwerken en kunnen we nieuwe, comfortabele bushaltes aanleggen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters. “We investeren zo 175.000 euro uit het Vlaams relanceplan om de fiets en bus als vervoermiddel nog aantrekkelijker te maken in Kortrijk.”

Concreet worden de fietspaden aan de Aalbeeksesteenweg, op vandaag 1 meter breed, met 75 centimeter verlengd. Ook verdwijnt er een parkeerstrook aan één kant van de weg, om ruimte te maken voor die fietspaden. Voorts krijgen de busstops aan de halte ‘Kortrijk Aalbeeksesteenweg’ allebei een opknapbeurt. De haltes komen ook allebei aan het kruispunt met de Monseigneur de Haernelaan te liggen. Zo kan er niet geparkeerd worden aan het kruispunt, wat de zichtbaarheid en veiligheid zou moeten verbeteren.

Stad Kortrijk heeft bovendien beslist om van de westelijke tak van de Monseigneur de Haernelaan eenrichtingsverkeer te maken, in de richting van de Minister van de Peerenboomlaan. Richting de Aalbeeksesteenweg worden enkel nog enkel lichte tweewielers toegelaten.

Twee fases

De werken starten op 16 mei en zullen in twee fases verlopen. In de eerste fase, die vijf weken moet duren, gaat onder meer de uitbraak van de bestaande bushaltes gepaard met de aanleg van de nieuwe. Hierbij zal ook het kruispunt Monseigneur de Haernelaan vernieuwd worden, en is er de aanleg van het verhoogd fietspad. Tijdens deze fase van de werken is er plaatselijk verkeer op de N43 Aalbeeksesteenweg mogelijk.

De tweede fase zal een week duren, en omvat de heraanleg van de asfaltverharding van de rijweg en het aanbrengen van de markeringen. Van 20 tot 24 juni zal de rijweg allicht volledig afgesloten zijn en zal er geen autoverkeer mogelijk zijn.

Tijdens de volledige duur van de werken is er een omleiding voorzien voor het doorgaand verkeer via de Minister Vanden Peereboomlaan en de Burgemeester Felix de Bethunelaan. Voetgangers en fietsers kunnen wel op een veilige manier door.