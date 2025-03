Heraanleg zwart kruispunt in Brugge start op 31 maart

Het kruispunt van de Torhoutse Steenweg (N32) met de Jonkheer Paul Coppietersdreef in Sint-Andries (Brugge), dat al jaren een zwart punt is, wordt veiliger gemaakt voor fietsers. De heraanleg van het kruispunt start maandag 31 maart en zal vermoedelijk duren tot en met 11 april.

Brugge kent een aantal zwarte punten. Het kruispunt van de Torhoutse Steenweg met de Jonkheer Paul Coppietersdreef in Sint-Andries is daar één van.

Het gevaarlijk punt wordt gecreëerd door de uitrit van de Jonkheer Paul Coppietersdreef die momenteel redelijk breed is. Die breedte zorgt ervoor dat twee wagens zich vaak naast elkaar opstellen om de gewestweg op te rijden. Hierdoor belemmeren ze elkaars zicht op het dubbelrichtingsfietspad op de Torhoutse Steenweg met ongevallen tot gevolg.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Annick De Ridder: “Dit kruispunt staat op de dynamische lijst van gevaarlijke punten in Vlaanderen. AWV gaat daarom de aantakking van de J.P Coppietersdreef op de Torhoutse Steenweg versmallen zodat er zich slechts 1 wagen tegelijk kan opstellen om de gewestweg op te rijden. We doen dit door het voetpad licht op te schuiven en een bijkomende groenzone aan te leggen. Op die manier verbetert de zichtbaarheid op het fietspad langs de Torhoutse Steenweg en wordt het een pak veiliger voor de fietsers in Sint-Andries.

Werken

Door de heraanleg wordt er gedurende twee weken hinder verwacht. De werken worden uitgevoerd in twee fases.

In de eerste fase, van 31 maart tot en met 4 april wordt de uitrit van de J.P Coppietersdreef ter hoogte van het kruispunt heraangelegd tot aan het fietspad langs de Torhoutse Steenweg.

Van 7 april tot en met 11 april wordt het dubbelrichtingsfietspad langs de Torhoutse Steenweg heraangelegd en wordt het wegdek geasfalteerd. Het verkeer kan enkel beurtelings door met behulp van tijdelijke verkeerslichten.

Omleiding

Tijdens deze twee weken volgen fietsers een zeer lokale omleiding via de J.P Coppietersdreef. Op deze weg zelf wordt er namelijk niet gewerkt, enkel op de uitrit naar de Torhoutse Steenweg.

In deze twee weken is er ook geen doorgaand verkeer mogelijk van de Torhoutse Steenweg naar de J.P. Coppietersdreef en omgekeerd. Dit betekent dat gemotoriseerd verkeer richting J.P Coppietersdreef moet omrijden via de Torhoutse Steenweg en de ventweg van de N31. Gemotoriseerd verkeer richting de Torhoutse Steenweg rijdt om via de J.P Coppietersdreef, ventweg N31, Diksmuidse Heerweg en Sint-Braafsstraat.