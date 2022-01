Heraanleg Wellingstraat volgens mobiliteitsplan

Na een buurtbevraging over de Wellingstraat werd een studiebureau aangesteld om een deel van die straat, tussen de Parkstraat en de spoorwegbrug, her aan te leggen.

“Dit zal gebeuren conform het mobiliteitsplan met eenrichtingsverkeer en aandacht voor de zachte weggebruiker”, stelt burgemeester Jos Sypré (CD&V). “Om het werk goed en gedragen uit te voeren, horen we graag voorafgaande opmerkingen en suggesties van de bewoners. Samen met het studiebureau, politie en de gemeentelijke verkeerscommissie bekijken we dan de mogelijkheden”.

De buurt zal eerstdaags een schrijven in de brievenbus ontvangen. In het mobiliteitsplan werd de verkeersafwikkeling onderzocht in het vierkant Wellingstraat, H. d’Ydewallestraat, Wingenesteenweg, Stationsstraat en Parkstraat.

Stationsplein

“In een eerste fase werd de onderdoorgang onder de spoorweg gerealiseerd”, aldus de burgemeester. De doortocht over het stationsplein is open in de rijrichting naar de H. d’Ydewallestraat. Parkeerplaatsen zijn aan de linkerzijde van de weg gerealiseerd. “Samen met Infrabel, Tuc-Rail, NMBS, De Lijn, de provincie West-Vlaanderen en het Agentschap Wegen en Verkeer wordt er aan iets moois gebouwd”, besluit Jos Sypré.

In een volgende fase wordt het stationskruispunt voorzien van verkeerslichten en wordt de brug vernieuwd.”

Voldoende tijd nemen

“Binnenkort starten de werken aan het nieuwe zwembad, maar het is niet goed naar toegankelijkheid en werfverkeer om dan de volledige baan op te breken. De heraanleg van de Wellingstraat schuiven we bewust wat achteruit. Toch vinden we het belangrijk om voldoende tijd te nemen om een goed en een gedragen dossier op te maken”, waarna de burgemeester iedereen wil bedanken voor de vele ideeën. (Regi)