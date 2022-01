Heraanleg Waregemsesteenweg en Kruishoutemseweg: Visie en suggesties van buurtbewoners gevraagd

In de komende jaren voorziet de stad, samen met buurgemeente Kruisem en het Agentschap Wegen en Verkeer, de heraanleg van de Kruishoutemseweg. Het project moet zorgen voor een veilige verbindingsas tussen de ring van Waregem en de aansluiting in Kruisem. Ook de schoolomgeving in de Gentse Heerweg wordt aangepakt. Na een onderzoeks- en ontwerpfase volgt de aanbesteding, de start van de werken is voorzien in 2028.

De drukke gewestweg (N437) tussen het Nieuw Plein in Kruisem en de Oosterlaan (R35) in Waregem wordt binnen enkele jaren vernieuwd. Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer willen beide besturen investeren in nieuwe, brede en vrijliggende fiets- en voetpaden. Over de totale afstand van zes kilometer moeten er bovendien veilige oversteken geïntegreerd worden.

Daarnaast is het de bedoeling om de omgeving rond Vrije Basisschool De Jager in de Gentse Heerweg verkeersvriendelijker te maken. In de eerste plannen wordt er ook veel aandacht besteed aan groen en zoekt men naar mogelijkheden voor het opvangen van water. Wat ook al vaststaat is dat er een gescheiden rioleringsstelsel komt. Op die manier wordt het huishoudelijk afvalwater, afkomstig van bijvoorbeeld wasmachines of douches, gescheiden van het regenwater.

Vier deelgebieden

“De ruimte om de verschillende doelstellingen in te passen is beperkt”, meldt het stadsbestuur. “Hierdoor moeten er keuzes worden gemaakt om de weg zo goed mogelijk in te richten. Stel dat we overal voor vrijliggende fietspaden kiezen zal dat eventueel ten koste gaan van meer groen.”

In de stadswinkel staan meerdere infozuilen omtrent dit project. Alle inwoners kunnen de info vrij raadplegen tijdens de openingsuren. © foto LV

Waregem en Kruisem zijn daarom geïnteresseerd naar de meningen van de buurtbewoners per deelgebied. Het traject wordt onderverdeeld in Oosterlaan-Grasdreef, Grasdreef-Varkenskotstraat, Varkenskotstraat-Pontstraat en Pontstraat-Nieuw Plein. Op donderdag 27 januari werd er een digitaal infomoment georganiseerd, waarbij de plannen gepresenteerd werden en vragen konden worden gesteld. Twee dagen later, op zaterdag 29 januari, kunnen alle geïnteresseerden deelnemen aan een infowandeling ter plaatse, waar de betrokken diensten verschillende mogelijke ontwerpen en thema’s zullen toelichten.

Infomarkt

Om meerdere suggesties te verzamelen van de inwoners werden er enkele infopanelen in de stadswinkel geplaatst. Daar kan iedereen tijdens de openingsuren meer te weten komen over het verloop van de plannen. Via het inspraakformulier kan men er suggesties bezorgen aan het stadsbestuur. Er is ook een digitaal inspraakformulier beschikbaar. Tot maandag 14 februari kan iedere inwoner zijn of haar visie over de herinrichting delen. De wandeling op zaterdag 29 januari start om 14 uur.

(LV)