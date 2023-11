Heraanleg Violierenlaan in De Haan begin januari van start

Een deel van de Violierenlaan in De Haan wordt binnenkort heraangelegd. Half januari starten de nutsmaatschappijen met de voorbereidende werken.

Het gaat over het gedeelte van de Violierenlaan tussen de Driftweg en Dunezwin in Vosseslag. Het wegdek wordt er vernieuwd, er komt een nieuwe parkeerstrook in grasbetontegels en een voetpad in betonstraatstenen. De straat wordt ook verbreed. “Daartoe werden enkele percelen, die in de bedding van de Violierenlaan liggen en nog eigendom waren van particulieren, kosteloos opgenomen in het openbaar domein. Artikel 13 van het decreet houdende de gemeentewegen schrijft immers voor dat grondstroken die de voorbije dertig jaar door het publiek werden gebruikt, in aanmerking kunnen komen als gemeenteweg, wat hier dus het geval was”, licht schepen van Openbare Werken Marleen De Soete (Samen Vooruit) toe.

Het einde van de werken is voorzien voor de zomer van 2024. Op donderdag 14 december vindt om 19.30 uur een informatievergadering plaats in OC ’t Schelpestik, Vosseslag 131.