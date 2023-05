Heraanleg van Steenakker tot belevingsplein in Wervik blijft aanslepen: oprijden kan niet tot eind juni

Door allerlei omstandigheden blijft de heraanleg van de Steenakker tot een belevingsplein in Wervik aanslepen. Nu is tot eind juni de doorgang naar de Groenstaat afgesloten. Ook voor fietsers en bromfietsers. De Duivenstraat is ondertussen opnieuw bereikbaar via de Gasstraat.

In de Groenstraat is er normaal éénrichtingsverkeer. Tijdelijk is nu wel plaatselijk verkeer in de beide richtingen toegestaan. Het in- en uitrijden van de Groenstraat dient te gebeuren via de Nieuwstraat. Het kruispunt Groenstraat-Steenakker is niet bereikbaar wegens werken.

Aan de kant van de gewezen kaasspeciaalzaak Epoisses is de aanleg van de parkeerplaatsen en de rijbaan richting Duivenstraat aan de gang. De laatste vakken ingewassen beton zullen aangelegd worden

De officiële opening van de Steenakker wordt gecombineerd met Vlaanderen Feest op zondag 9 juli. (EDB)