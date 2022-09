Heraanleg van de Sint-Pieterskerklaan in Brugge is gestart

Op maandag 26 september zijn de werkzaamheden in de Sint-Pieterskerklaan in Brugge gestart. Vanaf het kruispunt met de Paul de Halleuxstraat tot aan de Blankenbergse Steenweg krijgt de straat een volledige heraanleg. Op de sociale media luidt kritiek omdat er in de plannen geen plaats voor oplaadpalen voor elektrische wagens voorzien zijn.

“De eerste fase van de werkzaamheden is gestart, dit beslaat het deel van de Sint-Pieterskerklaan tussen de kruising met de Berkenstraat (kruispunt inbegrepen) en de kruising met de Paul de Halleuxstraat (kruispunt inbegrepen). Het is een brede laan, die enorm veel mogelijkheden biedt, zeker als we kijken naar waterinfiltratie en vergroening. We zullen de rioleringen en voetpaden vernieuwen en plaatsen heel wat nieuwe bloemen en banken”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Duurzaam ontwerp

Het rioleringsstelstel is op verscheidene plaatsen ingevallen en dus dringend aan vernieuwing toe. “We namen daarom ook de Sint-Pieterskerklaan prioritair op in de investeringsplannen. De volledige straat zal een gescheiden rioleringsstelsel krijgen”, vervolgt de Brugse schepen. “Zo’n gescheiden stelsel zorgt voor minder overstromingsgevaar bij hevige regenval, aangezien het hemelwater in een andere riolering opgevangen wordt dan het afvalwater.”

“We voorzien de straat ook van led-verlichting. Stad Brugge zet in op de verledding van de openbare verlichting in de volledige stad. Dit is duurzamer en minder CO2-uitstotend.”

Inspraak

Voor de vernieuwingen in de Sint-Pieterskerklaan werd de mening van de bewoners gevraagd tijdens een inspraakvergadering in november 2021. Hierop waren meer dan 70 aanwezigen. “Bij het maken van het ontwerp werden de wensen van de bevolking, die vooral minder snelheid in combinatie met meer groen, fietsveiligheid en parkeerplaatsen vroegen, meegenomen”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Doordat de riolering prioritair vernieuwd moet worden, maakt het stadsbestuur van deze gelegenheid gebruik om ook de volledige straat te vernieuwen. Het eindresultaat van deze werkzaamheden moet de Sint-Pieterskerklaan tot een aangename groene leefstraat maken. “Veel groen maakt een straat mooi, leefbaar en gezond. Daarnaast is het ook een handige manier om wateroverlast te voorkomen, aangezien planten en bomen veel water ophouden”, aldus Mercedes Van Volcem.

140 bomen

Brugge zet in op een maximalisatie van het groen, bijvoorbeeld door alle onnodige verharding tussen het voetpad en de rijweg te verwijderen. De heraanleg voorziet een gazon, bloembollen, vaste planten en kleine heesters. Ook langs de parkeerstroken wordt beplanting voorzien, die afgezoomd wordt met een grasstrook van 1 meter breed.

In totaal worden aan beide zijden van de weg meer dan 140 nieuwe bomen geplant. Om de tien tot twaalf meter worden bomen voorzien. Wat verder uit elkaar, om de 100 tot 150 meter, komen zitelementen, waar mensen even kunnen uitrusten.

Snelheidsremmende maatregelen

Om naar de Blankenbergse Steenweg te fietsen, is de Sint-Pieterskerklaan een belangrijke verbinding voor veel omwonenden. Van de buurtbewoners kwam dan ook de vraag om een aantal snelheidsremmende elementen te voorzien. Er zal een middengeleider ter hoogte van de Uitleendienst en Gebouwendienst komen. Daarnaast voorzien de plannen drie wegversmallingen met veilige fietsachterdoorgangen.

De rijweg zal in bitumverharding zijn en er wordt gewerkt met een accentuering van de kruispunten en de middengeleider in mozaïekkeien. Voor de parkeerstroken wordt gewerkt met kasseien, dit geeft de laan grandeur en terzelfder tijd laat het de laan ook smaller lijken. Het is een erg brede straat doordat er een Lijn-verbinding passeert. Hiervoor moet de straat minimum 5 meter 80 breed zijn.

Er wordt in het ontwerp minstens één parkeerplaats in de directe omgeving van iedere woning voorzien. Op die manier kunnen elektrische auto’s in de toekomst via de eigen elektriciteitsaansluiting opgeladen worden. Om dit aantal parkeerplaatsen te behalen, zullen ook de woningen waar op de oprit of voor de poort geparkeerd kan worden ingecalculeerd worden.

Fasering

De totale kostprijs van de werkzaamheden bedraagt 3.058.006 euro, waarvan 1,1 miljoen euro ten laste van Stad Brugge. De kosten ten laste van TMVW bedragen ongeveer 1,9 miljoen euro. De werkzaamheden worden uitgevoerd door NV Aclagro.

Deze riolerings- en wegeniswerkzaamheden zullen (behoudens onvoorziene omstandigheden) slechts 190 werkdagen in beslag nemen. De saneringswerkzaamheden van de nutsleidingen zijn in het voorjaar al uitgevoerd.

Om de hinder zo veel mogelijk te beperken, gebeuren de werkzaamheden in vier fasen. Fase1 Sint-Pieterskerklaan tussen Berkenstraat en Paul de Halleuxstraat van 26 september tot eind 2022. Fase 2 Sint-Pieterskerklaan tussen Berkenstraat en Laconiastraat (kruispunt inbegrepen) van januari 2023 tot half april 2023. Fase 3 Sint-Pieterskerklaan tussen Laconiastraat en Korte Eriestraat (kruispunt inbegrepen) van april tot augustus 2023. Fase 4 Sint-Pieterskerklaan tussen Korte Eriestraat en Blankenbergse Steenweg van augustus tot eind september 2023.

Geen laadpalen

De heraanleg krijgt ook wat kritiek. Zo hekelt de Brugse notaris Francis Moeykens op Facebook dat er geen laadpalen ingetekend zijn in de plannen voor de heraanleg van de Sint-Pieterskerklaan: “Ik heb dit nochtans al een jaar geleden gevraagd aan burgemeester Dirk De fauw. Hij antwoordde mij dat die niet voorzien waren. De plannen zijn in al die tijd niet aangepast. Nochtans maakt Brugge ‘nieuws’ met de creatie van laadpalen op andere plekken! Zijn de Brugse politici nooit bereid om vergissingen toe te geven? Is het koppigheid of is het gewoon omdat de bevolking van Sint-Pieters armer is?”