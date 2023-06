Heraanleg Ruzettelaan in Blankenberge stilaan voltooid: vrijdag gaat straat weer open

De werken in de A. Ruzettelaan in Blankenberge zijn zo goed als afgerond. Op vrijdag 16 juni gaat de straat na bijna anderhalf jaar weer open. Niet alleen werd het zichtbare deel van de straat vernieuwd, ook de riolering en de drinkwatertoevoer werden aangepakt.

Er kwamen extra ondergrondse afvalcontainers, een nieuwe tramhalte, kwalitatieve fietspaden en een uitbreiding van de duinen. “Het openbaar domein kreeg een totale make-over met meer ruimte voor ontharding en vergroening”, zegt schepen van Openbaar domein Jurgen Content (Vooruit). “Maar ook het fietscomfort en de verkeersveiligheid gingen er sterk op vooruit. Het totaalplaatje zorgt voor een opwaardering van de buurt en een betere woonkwaliteit voor onze inwoners.”

Fietspad in dubbele richting

De oostkant van de stad is nu bereikbaar via de Marie-Josélaan, de Prinsenlaan en de as Groenestraat/Astridlaan. Ter hoogte van de duinen verdween het noordelijke rijvak en kwam er een breed dubbelrichtingsfietspad in de plaats. De rijrichting van het zuidelijke rijvak verloopt vanaf het kruispunt met de M. Devriendtlaan stad-uit richting Zeebrugge. “Dit zorgt ervoor dat de drukte bij het station/Kerkstraat niet erger wordt door uitgaand verkeer afkomstig uit het oosten van de stad. In plaats daarvan wordt de verkeersstroom omgeleid richting Zeebrugge waar er een vlotte verbinding is met de snelweg”, aldus schepen van Mobiliteit Patrick De Klerck (Open VLD).

Laatste markeringen

Vorige week kreeg de Ruzettelaan zijn finale toplaag. Dinsdag 13 juni brengt een signalisatiebedrijf de laatste wegmarkeringen aan. De parkeerplaatsen in grasdallen, vanaf het kruispunt met de Astridlaan tot aan het kruispunt met de M. Devriendtlaan, zijn voorlopig nog niet toegankelijk. “De schrale en droge noorderwind van de voorbije weken heeft ervoor gezorgd dat het gras onvoldoende is aangesterkt”, klinkt het.