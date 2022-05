Heraanleg parkings Koekoekstraat in Sint-Eloois-Vijve gaat van start

Deze week gaat de heraanleg van de twee parkings in de Koekoekstraat van start. De parking van de stedelijke basisschool en die van Chiro Oetsjiekoetsjie worden één geheel.

Enkele maanden geleden zette de Waregemse gemeenteraad het licht op groen voor de uitbreidingswerken van de gedeelde parking van de stedelijke basisschool en ontmoetingscentrum. “We voegen de parking van de vroegere Delhaize, waar nu de Chiro in ondergebracht is, toe aan de rest van de schoolparking. De privéwoning tussen de twee terreinen is al onze eigendom, dus die laten we afbreken”, stelde schepen van Patrimonium Rik Soens (CD&V).

Afbraakwerken

Meer specifiek wordt deze week gestart met de afbraakwerken van de bestaande woning. Die nemen de hele maand juni in beslag, maar leveren geen verkeershinder op. Pas begin juli, bij het begin van de zomervakantie, worden de bestaande parkings opgebroken. Tussen midden juli en eind augustus vinden vervolgens rioleringswerken plaats op de werf. “De Koekoekstraat is op dat moment deels afgesloten voor het verkeer. Er zijn tijdelijk enkele omleidingen voorzien voor gemotoriseerd verkeer”, zegt schepen van Openbare Werken Philip Himpe (CD&V).

“Deze fase is net voorzien tijdens het zomerverlof, omdat de werken op straat dan afgerond zijn tegen het begin van het nieuwe schooljaar”, stelt Himpe. In de maanden september en oktober wordt er dan nog werk gemaakt van de eigenlijke heraanleg. Om het tijdelijke parkingprobleem voor de school op te lossen, komen er twee kiss & ride-zones, eentje aan de trage weg in de Schoendalestraat en eentje aan de garageweg in de Herlaarstraat.

Ten laatste in november moeten de werken achter de rug zijn. Voor de omgevingswerken en de renovatie van de parking trekt het stadsbestuur 600.000 euro, exclusief btw, uit.

(PNW)