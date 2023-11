Heraanleg Oude Sluissedijk goedgekeurd

Op de jongste zitting van de gemeenteraad werd het aanbestedingsdossier goedgekeurd voor een heraanleg van het kruispunt Oude Sluissedijk met de Kerkstraat in Damme. “We zorgen voor een betere en veiligere verbinding met de randparking en het centrum”, zegt burgemeester Joachim Coens.

Als alles verder volgens plan verloopt, starten begin volgend jaar de werkzaamheden voor een volledige heraanleg van het kruispunt Oude Sluissedijk met de Kerkstraat in Damme. De gemeenteraad keurde in haar recentste zitting het aanbestedingsdossier hiervoor goed. Het kruispunt aan het einde van centrum Damme wordt druk gebruikt, zowel door doorgaand verkeer als streekbewoners en toeristen die Damme-centrum willen bezoeken. Ook veel fietsers en wandelaars die vanop de randparking in de Oude Sluissedijk komen, gebruiken het. “We zorgen voor een betere en veiligere verbinding met de randparking en het centrum”, zegt burgemeester Joachim Coens (CD&V+). “Voor fietsers voorziet het plan in platte kasseistroken op de weg. Die stroken worden ook aangesloten op het huidige fietspad vanuit Vivenkapelle. Dit soort stroken kan je vandaag al zien aan de andere kant van Damme, in de Dammesteenweg. Maar het verschil is dat ze hier dus in platte kasseien uitgevoerd worden en niet in uitgewassen beton. De rijweg wordt in kasseien aangelegd.” Voor voetgangers komt er een nieuwe oversteekplaats in de Kerkstraat richting Vivenkapelle. Daarnaast wordt ook een beter voetpad aangelegd van de parking Damme-Oost naar het centrum. De andere voetpaden worden heraangelegd en waar mogelijk verbreed. De nieuwe voetpaden maken de verbinding met het wandelpad naar de parking Damse Vaart, waardoor de twee randparkings verbonden zijn.

Knik

“We realiseren ook een vertragend effect voor auto’s. De Kerkstraat vanuit Vivenkapelle krijgt net voor het kruispunt een knik en de verhoogde inrichting van vandaag wordt opnieuw aangelegd. En waar nu nog voorrang van rechts geldt, moeten auto’s die vanuit de Kerkstraat, van Vivenkapelle, komen voorrang verlenen aan auto’s die uit Damme of van de Oude Sluissedijk komen. En ook op het fietspad vanuit Vivenkapelle komen haaientanden”, geeft burgemeester Coens nog mee. (PDV)