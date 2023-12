Heraanleg Gustave Van Nieuwenhuysestraat mét fietspad en bufferbekken voor regenwater

Op maandag 15 januari 2024 starten de geplande werken in de Gustave Van Nieuwenhuysestraat in Knokke-Heist. Daar wordt een volwaardig fietspad gerealiseerd in functie van de fietssnelweg Heist – Maldegem -Eeklo en er wordt een bufferbeken uitgegraven.

De werkzaamheden zullen vermoedelijk 40 werkdagen in beslag nemen. De straat wordt volledig opgebroken vanaf de voormalige tenniscourts van TC Ribzand tot aan de shuntweg op grondgebied Brugge. Er wordt een aanzienlijk stuk opgebroken, onthard en vergroend als belangrijke ruimtelijke connectie tussen de bestaande natuurgebieden.

Volwaardig fietspad en nieuw bufferbekken

Er komt een volwaardig fietspad in asfalt als onderdeel van de fietssnelweg Knokke-Heist – Maldegem – Eeklo. Daarmee wordt ook een belangrijke fietsverbinding naar de haven van Zeebrugge en het Vrij Technisch Instituut Brugge verder geoptimaliseerd. Deze fietsverbinding zal uitzonderlijk nog kunnen gebruikt worden in geval van calamiteiten in de haven van Zeebrugge voor hulpdiensten, maar wordt definitief afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Er wordt ook een nieuw bufferbekken uitgegraven ter hoogte van de vroegere tennis, om op die manier kostbaar regenwater te kunnen bufferen. Dit bufferbekken is tegelijk ook een mooie waterrijke aanvulling op de bestaande vogelrijke natuurgebieden. (MM)