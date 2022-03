Heraanleg Grotestraat in De Haan van start

Nadat de nutsmaatschappijen hun voorbereidende werken hebben afgerond, wordt vandaag gestart met de heraanleg van de Grotestraat in De Haan. Eerst worden nieuwe rioleringen geplaatst, daarna worden de rijweg en de voetpaden heraangelegd. “Het gemeentebestuur investeerde deze legislatuur al heel wat in het hernieuwen van gemeentelijke wegen en ook de komende jaren staan nog grote werken gepland”, zegt schepen van Openbare Werken Marleen De Soete.

In de Grotestraat is eerst het stuk tussen de Warvinge en de Maurice Maeterlincklaan aan de beurt. Volgens de vooropgestelde planning zullen tegen het bouwverlof de rioleringen geplaatst zijn tussen de Warvinge en de Duinenweg. Ook zal tegen dan de rijweg, met inbegrip van de voetpaden, afgewerkt zijn in het gedeelte tussen de Warvinge en de Maurice Maeterlincklaan.

In de tweede helft van augustus wordt dan gestart met de plaatsing van de riolering in het gedeelte tussen de Duinenweg en de Molendreef. De Grotestraat wordt tijdens de werkzaamheden afgesloten voor het verkeer, maar er zal wel steeds doorgang zijn voor voetgangers en ook de winkels blijven toegankelijk.

Het kruispunt met de Warvinge en Groenestraat wordt afgesloten van 28 maart tot en met 1 april en van 19 april tot en met 30 juni. Vlissegem blijft bereikbaar via een wegomlegging (Warvinge, Kloosterstraat, Bredeweg, Nieuwesteenweg). Ook de campings en vakantieparken gelegen langs de Drift/Wenduinesteenweg blijven bereikbaar via een wegomlegging (Brugse Baan/Oostendse Steenweg (N9), Brugsesteenweg (N307), Ringlaan (N34), Drift/Wenduinesteenweg).

Grote inhaalbeweging

De gemeente investeert zelf 1.098.884 euro in deze werken, dat een totaal kostenplaatje draagt van 6.220.696 euro. “Naast de heraanleg van de Grotestraat worden tijdens deze legislatuur nog heel wat andere rioleringen, wegen en voetpaden aangepakt. Met deze investeringen willen we een grote inhaalbeweging maken”, zegt schepen van Openbare Werken Marleen De Soete (Samen Vooruit!).

De gemeente investeerde reeds 282.837 euro aan onderhouds- en herstellingwerken aan voetpaden en wegenis in Wenduine en de Concessie van De Haan. Momenteel wordt ook de Vosseslag heraangelegd. Hierin investeert de gemeente 2.259.981 euro eigen middelen.

Voorts zijn er dit jaar nog asfaltwerken gepland in de Lemallaan-Vaartstraat en in de Geraniumlaan in Harendijke, en wordt de Violierenlaan in Vosseslag verder afgewerkt.

In de gemeenteraad van 17 maart werd ook een ontwerper aangesteld voor de heraanleg en opwaardering van de Bredeweg, de Kloosterstraat en de Vijfwegestraat.