Heraanleg Diksmuidsesteenweg in Roeselare start in mei: “Straat wordt veiliger en groener”

Eén van de belangrijke werven voor het stadsbestuur van Roeselare deze legislatuur is de heraanleg van de Diksmuidsesteenweg. De invalsweg wordt een veilige, groene straat. Stad Roeselare investeert in een propere Klauwaertsbeek, veilige fietspaden en een aangename leefomgeving.

De stad heeft drie grote ambities. “Een betere waterbuffering, fietsveiligheid en een prachtige laan: het zijn ontegensprekelijk dé ambities van het stadsbestuur bij deze heraanleg”, aldus schepen Francis Debruyne. “Samen met Aquafin en de Vlaamse Milieu Maatschappij gaan we de strijd aan tegen de waterproblematiek en de vervuilde Klauwaertsbeek. We leggen een gescheiden rioleringsstelsel en een nieuwe collector aan. Het vuil water wordt dan eerst apart naar de zuiveringsinstallatie van Aquafin getransporteerd. Daarna vloeit het als proper water terug naar de Mandel.”

“We zorgen ook voor extra buffers. Door een grote ondergrondse bufferleiding aan te leggen, kunnen we regenwater eerst opvangen en vertraagd laten afvoeren. De riolering wordt zo minder belast, waardoor we de wijk droog houden”, aldus schepen Francis Debruyne. “Waar mogelijk laten we het regenwater traag in groenzones infiltreren. Dit is heel belangrijk om de wijk beter te beschermen tegen hevige regenval.”

Veilig fietsen

Met steun van de Provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid leggen we tussen de Rijksweg en de Oostnieuwkerksesteenweg in beide richtingen een veilig, breed fietspad aan. “Elke dag passeren hier talloze fietsers op weg naar school, het centrum of de sportclub. Door hen een afgescheiden en groene fietsroute te geven, verhogen we de veiligheid en verminderen we conflicten met auto’s en vrachtverkeer. Ik ben zeer blij dat we van start kunnen gaan met dit belangrijke project voor Roeselare”, duidt schepen Piet Delrue.

Een leefbare gezonde straat

“Ondergronds vernieuwden we al verschillende technieken, onder meer voor water, elektriciteit en telecom. Nu volgt de volledige make-over bovengronds om de veiligheid, comfort en leefbaarheid te verbeteren”, klinkt het. “Denk maar aan nieuwe openbare ledverlichting, veilige oversteekplaatsen en toegankelijke bushaltes. De inwoners krijgen een groene laan voor hun deur, als volledige metamorfose van de huidige invalsweg.”

In de komende weken zal de Stad uitgebreid communiceren naar de betrokken inwoners en handelaars. Alle omwonenden van de Diksmuidsesteenweg krijgen in maart een infoboekje in de bus met daarin de details over de plannen en de uitvoering. Handelaars en bedrijven worden persoonlijk geïnformeerd over de maatregelen die de Stad neemt om hun bereikbaarheid te garanderen.

Werken tussen Rijksweg en Westlaan duren één jaar

De heraanleg tussen de Rijksweg en de Westlaan start in mei en duurt vermoedelijk één jaar. De werken starten eerst in het deel tussen de Rijksweg en de uitrit van Site Schiervelde. Daarna schuift de werf telkens in opeenvolgende stukken op richting Westlaan. Op die manier blijven alle faciliteiten van site Schiervelde, de parking aan de REO-veiling en alle handelszaken bereikbaar voor klanten en bezoekers.

“We doen inspanningen om iedereen zo goed mogelijk bereikbaar te houden. Hetzij vanuit de Westlaan, hetzij vanuit de Rijksweg. Per fase informeren we handelaars en inwoners en zorgen we voor een duidelijke signalisatie ter plaatse”, aldus nog schepen Francis Debruyne. “Het is onze ambitie om daarna te starten in het deel tussen de Westlaan en de Wallenstraat.”