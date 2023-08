Hels lawaai door beschadigde middendrukleiding in Sint-Michiels

In de Spoorwegstraat in Sint-Michiels is maandagmorgen even voor 8 uur een middendrukleiding geraakt. Dat gebeurde tijdens de werken die er aan de gang zijn. Het lek veroorzaakte een hels lawaai in de straat.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse en stelden een perimeter in. De straat werd in beide richtingen voor iedereen afgesloten. Bewoners werd gevraagd om binnen te blijven. Het is wachten tot Fluvius het lek gedicht heeft en de situatie onder controle is. Hoelang de hinder zal duren, is nog niet bekend.