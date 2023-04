Handelaars van Gits houden de moed erin ondanks jaar vol hinder door rioleringswerken

Door de wegenwerken in Gits, die nog tot begin 2024 zullen duren, zijn de handelaars in het dorp moeilijker bereikbaar, maar ondanks die werken houden ze de moed erin. Al beseffen ze ook dat het door de zure appel heen bijten wordt. Nagenoeg allemaal blijven ze ook open tijdens de werken. De nieuwe Delhaize en slagerij Nico & Greet zullen echter noodgedwongen eventjes moeten sluiten.

Slagerij Nico & Greet, kledingzaak La Fiducia, kapster Anja, dierenarts Chantal, dagbladhandel Wyseure, De Drie Koningen, apotheker Delbeke, Briek Immo en de nieuwe Proxy Delhaize bevinden zich allemaal in de zone waar er – gefaseerd – gewerkt wordt. Doorheen het jaar zal de ernst van de hinder variëren. “Je kunt je ofwel ergeren, ofwel de zaken zo positief mogelijk bekijken”, reageert Nele Tampere van La Fiducia. “En wij kiezen voor dat laatste. Na corona en de energiecrisis is dit geen cadeau, maar we zitten allemaal in hetzelfde schuitje en door de krachten te bundelen blijven we ook allemaal bereikbaar. Als de Nieuwplaats straks helemaal open gaat, zullen mensen die pakweg naar de dierenarts moeten, kunnen parkeren op de parking van de apotheker aan de kant van de Singellaan. De apotheker is daardoor trouwens ook steeds te bereiken, zowel aan de voorkant als de achterkant. Ook de parking van de Proxy Delhaize zal tijdens de werken aan het kruispunt voor La Fiducia gebruikt kunnen worden. Daar zijn we dankbaar voor. Samen komen we hierdoor.”

Een lichtpuntje is wel dat de communicatie met de aannemer en met de mensen van de gemeente prima verloopt. Dierenarts Chantal Declercq bevestigt dat. “ Er is een Whatsappgroepje waar we allemaal samen in zitten, terwijl ook de werklui zelf erg behulpzaam zijn. Twee weken geleden, toen er een sleuf voor de deur van de praktijk gegraven was, hebben de werklui een labrador van een slordige 45 kilo over de geul getild. Vriendelijke mensen. Anderen parkeren nu al op de Markt en stappen met een kattenbox tot hier, maar eigenlijk is dat niet nodig, want de parking van de Hembyse is voorlopig nog steeds bereikbaar.”

Slagerij moet even sluiten

Maar niet iedereen blijft voortdurend bereikbaar. “We gaan een moeilijke periode tegemoet”, zucht slager Nico. “Nu al voelen we dat de klanten moeilijker tot hier geraken en als de Kapellestraat open ligt kunnen we helaas niet anders dan tijdelijk de deuren sluiten. Volgens de oorspronkelijke planning zal dat ergens in augustus of september zijn, maar dat ligt nog lang niet vast. Ook hoe lang we precies zullen moeten sluiten weten we nog helemaal niet. En dus weten we ook niet hoe we ons verlof gaan inplannen. Veel vragen, maar weinig antwoorden.”

Na de Nieuwplaats komt het stuk van de Stationsstraat tot aan het kruispunt met de Singellaan aan bod. En dat heeft dan weer grote gevolgen voor de Proxy Delhaize, die pas in oktober opende. “We moeten er niet flauw over doen”, zegt zaakvoerder Geert Vandecapelle. “Dit is een slag in het gezicht. Bij de opening van onze winkel in Langemark destijds zagen we dat het toch zes maanden duurde voor de mensen echt vlot hun weg naar de winkel vonden. En hier zitten we na zes maanden met werken voor de deur. We wisten dat die er aan kwamen, maar volgens de oorspronkelijke planning hadden ze een half jaar eerder moeten starten. Dan was het een ander verhaal geweest. Nu vrees ik dat we niet anders zullen kunnen dan eventjes sluiten op het moment dat de riolering gelegd wordt voor de deur.”

Nutswerken

Wanneer dat precies zal zijn is nog niet duidelijk, maar na het paasverlof start de aannemer wel al met nutswerken voor de parking. Tijdens die werken zal de Delhaize voorlopig wel bereikbaar blijven door een stalen plaat over de geul te leggen. “De rioleringswerken zelf zullen waarschijnlijk net voor of na het bouwverlof plaatsvinden. En dan kunnen we niet anders dan even sluiten. We werken met verse producten die op voorhand besteld moeten worden. Je kunt niet verwachten dat de vrachtwagens – het gaat vaak om drie à vier verschillende buitenlandse chauffeurs per dag, die de situatie totaal niet kennen – achterwaarts de Stationsstraat inrijden om te leveren. Ook pakweg met bestelwagens zelf de winkel bevoorraden vanuit andere winkels is onbegonnen werk.”

Al van toen de werken – en het nieuwe circulatieplan – aangekondigd werden, deden de zelfstandigen er alles aan om het aantal parkeerplaatsen op peil te houden. Helemaal terecht volgens Geert. “Alle begrip dat gemeentebesturen hun kernen groen en voetgangersvriendelijk willen maken. Maar een leefbaar dorp hangt af van leefbare middenstand. Als je parkeerplaatsen wegneemt, dan heeft dat gevolgen voor de middenstand. Mensen willen comfortabel winkelen en willen niet te ver stappen met hun boodschappen. Als er geen parking voor de deur is, dan rijden ze door naar een winkel waar wel parking is.”

Op schema

Schepen van Openbare Werken Arne De Brabandere (CD&V) zat al meermaals samen met de betrokken handelaars. “We doen er alles aan om de winkels zo lang mogelijk bereikbaar te houden en proberen zo helder mogelijk te communiceren, maar bij dit soort werken kan je niet om de hinder heen. Al heb ik wel de indruk dat er ook begrip is. Wat de timing betreft, voorlopig zit alles nog op schema en volgens de aannemer zullen de werken voor de parking van de Delhaize maximaal een maand duren, al is de precieze timing afhankelijk van de weersomstandigheden. Begin mei hopen we een beter zicht te hebben op het tijdsschema. En dan gaan we opnieuw rond de tafel zitten met de handelaars.” (SV)