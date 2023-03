Handelaars slagen erin om herstellingswerken in Ooststraat te laten uitstellen

De herstellingswerken in de Ooststraat tussen het Zevensterrenplein en de Grote Markt in het centrum van Veurne zijn onder druk van winkeliers uitgesteld. De winkelstraat zou vanaf maandag 6 maart tot het begin van de paasvakantie afgesloten worden voor auto’s en fietsers.

In de Ooststraat zijn er her en der wegverzakkingen en dus drongen herstellingswerken zich op. Aangezien de problemen zich over de volledige lengte en breedte voordoen, werd beslist om tijdens de werken de hele winkelstraat af te sluiten. De herstelling zou een kleine maand duren. Er ontstond al snel commotie, omdat de winkeliers naar eigen zeggen veel te laat op de hoogte zijn gebracht van de werken. Zo’n twintig handelaars schreven een gezamenlijke brief naar het gemeentebestuur met de vraag om de werken uit te stellen, omdat ze veel te laat waren verwittigd.

Onder druk van de betrokken handelaars besliste het stadsbestuur van Veurne donderdag om de herstellingswerken voor onbepaalde duur uit te stellen. “De winkeliers dreigden juridische stappen te zetten, dus besloten we om de werken uit te stellen”, zegt schepen van Openbaar Domein Anne Dequidt (CD&V). “Ik begrijp wel dat ze laat verwittigd werden, maar de impact van dergelijke kleinschalige werken zijn beperkt.”

Het is nog onduidelijk wanneer de werken dan wel plaatsvinden. (DM)