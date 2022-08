Handelaars Ooststraat bedanken bouwvakkers voor snelle heraanleg van hun winkelstraat

De heraanleg van het wegdek van de Ooststraat is erg vlot verlopen. Zoals het er nu naar uitziet zullen de werken vanavond of uiterlijk morgen, zaterdag, afgerond zijn.

De werken waren ingepland voor drie weken. “En ondanks de schroeiende hitte en moeilijke werkomstandigheden hebben het bouwteam van de wegenbouwfirma Knockaert zich uitstekend ingezet!”, klinkt het bij Sam Nuytten, voorzitter van de vzw Shopping en Centrum Roeselare.

De handelaars (vertegenwoordigd door de vzw Shopping en Centrum Roeselare) zijn hierover erg opgetogen. De Ooststraat is het kloppend hart van de stad. “De planning en de uitvoering is een voorbeeld voor vele andere steden en gemeentes. Met veel plezier willen we het bouwteam, en de planners en bereikbaarheidsambtenaar van de Stad in de bloemetjes zetten.”