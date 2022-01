Handelaars Moerkerkse Steenweg misnoegd:“Werden te laat verwittigd over wegenwerken”

Een aantal handelaars van de Moerkerkse Steenweg is niet te spreken over de late communicatie over de werken die maandag gestart zijn voor de heraanleg van de rotonde aan de Doornhut waar de bushalte ook opgeschoven wordt.

Eén van die handelaars is Stefanie Vanaudenaerde van broodjeszaak de Pauze. “Ik moest donderdag naar Jan Degrieck die mij vertelde dat er borden stonden om de weg af te sluiten voor werken aan de Doornhut. Ik heb toen contact opgenomen met de Stad en met de ombudsman. Het kan toch niet dat wij voor werken die drie maanden zullen duren zo laat ingelicht worden.”

“Op woensdag hebben de bewoners van de Moerkerkesteenweg de brief ontvangen, maar niet alle handelaars kregen er een terwijl het voor ons toch belangrijk is om op de hoogte te zijn. Anders kan je vakantie inplannen maar ook de klanten en leveranciers tijdig inlichten. Tijdens de werken blijven we bereikbaar. Wij hopen dat de klanten blijven komen want het is nu al een grote tegenvaller met thuiswerk, scholieren die afstandsonderwijs volgen en de schrik voor besmettingen.”

Hopen op hinderpremie

“Het is nu al tien uur en ik heb amper iets verdiend vandaag. Ik hoop dat ik kan genieten van een hinderpremie maar volgens de info moet je een zaak hebben in de werfzone terwijl wij ook getroffen worden. Door het bord rijden er amper nog auto’s door. Ik moet ook een gezin onderhouden. Ik hoop dat de Stad of de overheid die zones zal uitbreiden zodat ook andere getroffen handelaars kunnen genieten van een premie.”

“Ik vraag mij trouwens ook af waarom de werken drie maanden duren. Ze hebben aan de kerk de rotonde heraangelegd in drie weken. De omlegging is ook bijzonder gevaarlijk via de Brieversweg want de verkeerslichten zouden daar opnieuw moeten werken. Nu staan ze op oranje knipperlicht terwijl niet alleen alle verkeer van en naar de Malehoek via de Brieversweg moet rijden, maar ook alle verkeer vanuit Vivenkapelle en Damme”, vertelt Stefanie Vanaudenaerde.

Aannemer te laat

Het stadsbestuuur wijst naar de aannemer voor de laattijdige communicatie. “Om de communicatie op te stellen, is de stad afhankelijk van het signalisatieplan dat de aannemer opmaakt en voorlegt aan de politie. De opmaak van dit plan heeft langer op zich laten wachten, waardoor de communicatie pas later dan gepland is kunnen vertrekken.”

“De aankondigingsborden stonden op maandag 17 januari in het straatbeeld, de bewonersbrief volgde op woensdag 19 januari. Een dag later werd het nieuws ook verspreid via een persbericht en op Hoplr. Op maandag 24 januari zijn de werkzaamheden gestart. Deze werken zijn echt noodzakelijk. De Moerkerkses Steenweg is immers een zeer drukke verkeersas in Sint-Kruis.”

De originele rotonde dateert van 1991 en heeft al enkele herstellingen nodig gehad. De huidige weg is in te slechte staat om nog verder plaatselijk te herstellen. Bovendien is de bushalte op de rotonde niet goed gelegen. Een verplaatsing is noodzakelijk. “We begrijpen dat de timing van de communicatie voor de bewoners en de handelaars vervelend is. We zullen er dan ook extra over waken dat we in de toekomst nog beter afstemmen met alle betrokken partijen.”

(SR)