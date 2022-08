Handelaars Kerkstraat Noord organiseren pre-opening van hun straat: “Einde van de werken is in zicht”

Wie sinds dinsdag 19 april een van de handelszaken gelegen in de Kerkstraat Noord wilde bezoeken, diende daar de afgelopen maanden soms halsbrekende toeren voor uit te halen. Gelukkig zijn de werkzaamheden in de Kerkstraat Noord stilaan achter de rug. Om dit te vieren organiseren negen handelaars uit deze straat op drie september een pre-opening van hun straat.

Negen handelaars die hun handelszaak in de Kerkstraat Noord hebben, slaan op zaterdag 3 september de handen in elkaar om een heuse pre-opening te organiseren van hun winkelstraat. Dit doen ze om hun trouwe klanten tijdens de werkzaamheden te belonen. “Van zodra de wegenwerken werden aangevat, werd heel snel duidelijk dat de passage die we anders kunnen waarnemen in de straat snel wegviel”, vertelt An-Pascale Kruth van apotheek Multipharma. “Tijdens de werkzaamheden zelf zagen we ook een deel van vooral onze oudere klanten wegblijven, ondanks we via extra services er alles aan deden om dit te voorkomen.”

Ook bij Select textielreiniging werd eenzelfde trend waargenomen. “Vooral klanten die van buiten Kuurne moesten komen, zagen we tijdens de werkzaamheden wegblijven”, vertelt Nancy Parmentier van Select textielreiniging. “Gelukkig konden we tijdens de periode dat de werkzaamheden plaatsvonden en onze straat tot een grote wegenwerf was omgetoverd, terugvallen op onze externe depots die we beleveren. Ook een deel van onze vaste klanten bleef trouw komen ondanks het hindernissenparcours dat ze soms dienden af te leggen. We hopen ook stiekem dat klanten die tijdens de wegenwerken wegbleven, hun winterkledij bijhielden en van zodra opnieuw verkeer mogelijk is in de straat, ze dit alsnog binnenbrengen. Een pluspunt was alvast dat de gemeente ons tijdens de werkzaamheden haarfijn op de hoogte hield wat er telkens te gebeuren stond. Daar willen alle handelaars uit de straat de gemeente zeker voor bedanken!”

Vooral particulieren bleven weg, leveranciers zaten niet stil

Nuttige invulling

Fabienne Catteau van artisanaal kaarsenatelier ‘Feu de la passion’, gelegen aan het begin van de Kerkstraat Noord was dan weer gelukkig dat de werkzaamheden werden uitgevoerd tijdens de zomermaanden, gezien het in die periode toch nooit spectaculair druk is in haar handelszaak. “Dat er door de werkzaamheden een omzetverlies werd gegenereerd hoef ik waarschijnlijk niet te zeggen”, opent Fabienne. “Ik had echter het geluk dat mijn zaak dicht bij de hoek van de straat is gelegen zodat klanten die er echt wilden zijn toch wat stuntwerk wilden uithalen om mijn zaak te kunnen bereiken. Ook leveringen aan onder meer restaurants konden gelukkig blijven doorgaan. Het waren vooral particulieren die in deze periode wegbleven. De tijd die zo vrij kwam heb ik ondertussen kunnen gebruiken om nieuwe gietvormen te maken, ook een nuttige bezigheid trouwens.”

Iedereen is welkom op zaterdag 3 september tussen 10 en 12 uur voor de pre-opening van de Kerkstraat Noord. Een samenwerking tussen schoonheidssalon Perle d’or, apotheek Multipharma, Select Textielreiniging, Suncity zonnecenter, Claryco Juwelen, Feu de la Passion, Kids in Motion, kapperszaak Heads-Up en Argenta, met medewerking van de gemeente Kuurne en de Sint-Michielsdrukkerij. Tijdens de pre-opening wordt onder meer de mogelijkheid geboden aan de bezoekers tot een partijtje gratis minigolf. De vernieuwde Kerkstraat Noord verkennen op een aantal gekke fietsen kan ook. Tevens wordt er ook een klein geschenkje voorzien voor alle aanwezige kinderen. (NS)