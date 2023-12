Hakhoutbeheer kan komende maanden voor hinder zorgen in Menen, Kortrijk en Deerlijk

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) kondigt aan de komende maanden hakhoutbeheer uit te voeren langs gewestwegen en autosnelwegen. In de regio Zuid-West-Vlaanderen gaat het concreet over de A19, N32 en N58 in Menen, de E17 in Kortrijk en de N36 in Deerlijk.

De praktijk houdt in dat bomen en struiken worden afgezaagd op tien à twintig centimeter boven de grond, waarna ze in de volgende seizoenen opnieuw uitlopen. Met het stijgen van de hoogte en leeftijd van bomen en struiken neemt het risico op verkeersonveiligheid toe, voornamelijk door mogelijke omwaaien, afbreken en vallen op de weg.

Het hakhoutbeheer van AWV is gericht op het beperken van dit veiligheidsrisico. De organisatie werkt in langere zones, waarbij korte segmenten successievelijk worden aangepakt. Dit zorgt voor een combinatie van jongere en oudere begroeiing, waardoor meer variatie ontstaat en diverse planten en dieren geschikte habitats vinden.

Naast het bevorderen van de verkeersveiligheid, resulteert het inkorten van de beplanting in een betere zichtbaarheid van de weg en het verkeer. Het heeft echter geen invloed op het geluidsniveau van nabijgelegen wegen, aangezien beplanting slechts beperkt geluiddempend werkt. Een significante geluidsafname treedt alleen op bij zeer dichte beplantingen van enkele tientallen meters breed die gesloten zijn van bodem tot kruin.

Het hakhoutbeheer zal in de regio Zuid-West-Vlaanderen in de gemeente Menen mogelijk voor hinder zorgen op de A19, N32 (ter hoogte van de Leie) en N58 (net voor het binnenrijden van het Waals Gewest). Verder zal er in Kortrijk op de E17 gewerkt worden ter hoogte van Lange Munte. Ook op de N36 in Deerlijk zal het hakhoutbeheer mogelijk voor hinder zorgen.