Grote Steenweg in Olsene wordt heraangelegd: “Tevreden dat er eindelijk schot in de zaak komt”

De Vlaamse overheid maakt zes miljoen euro vrij voor de heraanleg van de Grote Steenweg in Olsene. “We zijn al meer dan tien jaar vragende partij, maar in 2024 kunnen de werken hopelijk starten”, zegt schepen van Openbare Werken Sophie Delaere.

Zowel de veiligheid als de verkeersdoorstroming laten te wensen over op de Grote Steenweg (N43) tussen de Lijsterstraat en De Dreve. Het kruispunt met de Centrumstraat is zelfs als enige kruispunt in Zulte openomen in de Vlaamse lijst van gevaarlijke kruispunten. Dit houdt in dat er regelmatig ongevallen met gewonden gebeuren op het kruispunt. “We zijn dan ook heel tevreden dat er nu schot in de zaak komt. Zowel Aquafin als het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer zijn betrokken bij deze heraanleg en het is niet gemakkelijk om hen qua planning en budget op één lijn te krijgen. Naast al de aanpassingen bovengronds zullen we immers ook een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen.”

Veiligere fietspaden

Het bovengrondse uitzicht van de Grote Steenweg in Olsene zal erg veranderen. “Tussen de Lijsterstraat en De Dreve zullen we nieuwe, veiligere fietspaden maken die met groen van de rijbaan gescheiden zullen worden. Nu hebben fietsers te weinig ruimte en moeten ze op smalle fietsstroken op de rijbaan rijden. Ze hebben ook onvoldoende mogelijkheden om veilig over te steken. Naast fietsveiligheid pakken we ook de bushaltes aan. Die worden opgehoogd. Tussen de Centrumstraat en de Molenstraat zullen we de rijvakken van elkaar scheiden met een bomenrij. Zo creëren we een gelijkaardige situatie als op de Staatsbaan in Zulte, al staat daar een dubbele rij bomen, in Olsene wordt dit een enkele rij.”

De herinrichting van de doortocht in Olsene betekent een enorme stap vooruit voor de gemeente – Simon Lagrange, Burgemeester Zulte (Open Zulte)

“Eveneens naar voorbeeld van Zulte komen ook in Olsene enkele ventwegen om de aanliggende winkels makkelijker bereikbaar te maken. We voorzien bijvoorbeeld een korte strook ter hoogte van de apotheker en een iets langere aan de overkant waar onder andere Ladderland en bakkerij ’t Krokantje liggen. De werken zullen een grote impact hebben en we willen de uitvoering goed voorbereiden. We willen de betrokken inwoners en zelfstandigen goed en tijdig informeren. Met de zelfstandigen zaten we al samen, zo zijn ook laad- en losplaatsen voorzien opgenomen in het plan van de ventwegen.”

Belangrijke verkeersader

“Het merendeel van de grond die zal dienen als ventweg, is reeds eigendom van het Agentschap Wegen en Verkeer, maar er zijn nog enkele stukjes grond die verworven moeten worden. Het AWV is nu gestart met die procedure en die zal lopen tot midden 2023. In 2024 zullen de werkzaamheden hopelijk voor echt kunnen starten.”

Ook burgemeester Simon Lagrange kijkt er al naar uit. “De herinrichting van doortocht in Olsene betekent een enorme stap vooruit voor onze gemeente, in het bijzonder wat de fiets- en verkeersveiligheid betreft. De N43 is één van onze belangrijkste verkeersaders, met tal van aanliggende winkels en andere publieke functies. Na de veilige herinrichting van de doortochten in Machelen en Zulte zijn we blij dat nu ook Olsene aangepakt zal worden.” (JF)