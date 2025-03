Grote rioleringswerken in Otegem- en Blokkestraat

Al enkele weken was de Otegemstraat, tot ergernis van veel weggebruikers, het toneel van wegenwerken. Helaas is dit nog maar de voorbode van grotere rioleringswerken.

Schepen van Openbare Werken Raf Deprez licht toe: “Binnen enkele maanden starten Riopact1 en de gemeente Zwevegem riolerings- en wegenwerken op in de Blokkestraat, in het deel van de Deerlijkstraat tot de Otegemstraat, en in de Otegemstraat zelf van de Blokkestraat tot de oude spoorwegbedding, het doodlopend zijstraatje inbegrepen.”

Op een infovergadering voor de omwonenden werd een en ander uitgelegd. “De riolering verkeert in slechte staat, vooral in de Blokkestraat. De voorbije jaren was er in die straat tot twee keer toe een groot zinkgat. Over het volledige tracé voorzien we een gescheiden rioleringsstelsel. Het afvalwater gaat naar de waterzuiveringsinstallatie in Harelbeke. Het propere regenwater zal ter hoogte van de gemeentegrens met Harelbeke in de Keibeek terechtkomen. Verder zullen we van de rioleringswerken gebruikmaken om de bovenbouw veiliger in te richten”, wist de schepen te vertellen.

Na bouwverlof

De afgelopen weken werden in die zone al heel wat leidingen ondergronds gebracht, of werden ze vernieuwd. Een concrete startdatum van de werken heeft Raf Deprez nog niet, maar hij denkt dat na het bouwverlof in de zomer vrij realistisch is. “Voordat we kunnen starten met de aanleg van de riolen moet nog een hele weg worden afgelegd. Plannen afwerken en laten goedkeuren, vergunningen aanvragen, aannemer aanduiden,…”

Volgens de schepen zal er gestart worden in de Blokkestraat vanaf het kruispunt met de Deerlijkstraat. “Aan de Deerlijkstraat wordt er niet gewerkt, dus de omwonenden hoeven daar geen problemen te vrezen. Er zal opgeschoven worden naar de Otegemstraat toe om uiteindelijk in de Otegemstraat zelf de rioleringen te vernieuwen. Dit zal enkel het deel zijn tot rond de oude spoorwegebedding.” (GJZ)