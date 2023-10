Grote opluchting: Vaartstraat heropend

Zopas werd de Vaartstraat, een belangrijke verbinding naar de autosnelweg, naar Bredene en Oostende, heropend na een jaar grote werkzaamheden. De laatste hand aan de Vaartstraat werd gelegd met de finalisering van de belijning en het plaatsen van verkeersborden. Het fiets- en voetpad ter hoogte van de Geneverpiete blijft nog afgesloten. De aanleg ervan is voorzien in de volgende fase begin 2024. Binnenkort starten de rioleringswerken aan de Geneverpiete. Door deze ingrijpende werken zal het fietspad langs het Vaardeken afgesloten worden, tot alle rioleringswerken en aanpassingen aan het pompstation zijn uitgevoerd. Einde is verwacht in maart 2024. (foto LIN)