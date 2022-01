Grote centrumvernieuwing in Kuurne start half februari: eerste fase begint aan Vlaskouter

Halfweg februari en zeker tot en met de zomer van 2024 wordt het centrum van Kuurne onder handen genomen, zowel boven als onder de grond. In een eerste fase starten de werken aan de Vlaskouter, vanaf midden maart tot september komt de Kerkstraat aan de beurt. De aanpak van het Marktplein staat gepland vanaf oktober.

Nog een drietal weken en de grootschalige centrumvernieuwing in Kuurne gaat van start. Zowel boven als onder de grond wordt

het hart van de gemeente aangepakt. Zo worden de verouderde rioleringen vervangen en zal het straatbeeld er voor een groot stuk anders uitzien.

Het hele project valt grotendeels uiteen in twee fases. In een eerste fase komen de Vlaskouter, Kerkstraat, Generaal Eisenhowerstraat, Tramstatie en het Marktplein aan bod, tijdens de tweede fasen zijn de Koning Albertstraat, Harelbeeksestraat en Doornenstraat aan de beurt.

Eerste fase tot voorjaar 2023

Halfweg februari beginnen de werken aan de Vlaskouter. Om de verkeerssituatie zo veilig mogelijk te houden, wordt een gescheiden voetgangers- en fietszone gecreëerd richting de parking. Volgens de planning duren de werken in de omgeving van de Vlaskouter-parking een maand. Nadien gaan de omvangrijke rioleringswerken in de Kerkstraat van start, vanaf het Marktplein richting ‘t Kruiske. Het stuk tussen de Tramstatie en ‘t Kruiske zal vanaf half april onderbroken zijn. Bedoeling is om in september dat alles achter de rug te hebben.

Vanaf half april – grotendeels gelijktijdig met de Kerkstraat dus – wordt er gewerkt in de Generaal Eisenhowerstraat. Omdat dat een belangrijke toegangsweg is naar het centrum, wordt die heraanleg in twee delen gesplitst. Een eerste deel tot september tussen de Gasthuisstraat en de VBS Sint-Michiel, een tweede deel tussen de Gasthuisstraat en de Vlaskouter/Tramstatie. Tegen februari 2023 moet de Generaal Eisenhouwerstraat volledig afgewerkt zijn.

In oktober, na de Ezelsfeesten, wordt het Marktplein in een nieuw jasje gestopt. Het doel is om die werken in het voorjaar van 2023 af te ronden. Alles samen moet de eerste fase van de centrumvernieuwing dus in iets meer dan een jaar klaar zijn. De gemeente en de aannemer maken zich sterk dat met de hulp van een circulatielus rond het centrum elke woning en elke handelszaak in het centrum te voet bereikbaar zal blijven gedurende de werken.

Tot zomer 2024

Intussen liggen ook de grote lijnen van de tweede fase vast. In augustus dit jaar starten daarvoor de voorbereidende nutswerken in de Doornenstraat, de rioleringswerken vangen in december 2022 aan. Verwacht wordt dat de Doornenstraat tegen de zomer van 2023 afgewerkt zal zijn. Vanaf mei 2023 tot en met de winter van 2023 wordt er in de Harelbeeksestraat gewerkt, de Koning Albertstraat komt als laatste vanaf augustus 2023 aan bod. De schatting is dat die werken duren tot de zomer van 2024.

“Deze werken voor de centrumvernieuwing zijn de grootste in de afgelopen 15 jaar in onze gemeente. Dit zal zijn lasten hebben, maar daarna krijgen we de lusten”, zegt schepen van Openbare Werken Annelies Vandenbussche (Vooruit). “We willen van Kuurne een nog gezelligere gemeente maken, met plaatsen waar je even tot rust kan komen en in wat groen kan genieten op een bankje.” “Een omelet kan je niet bakken zonder de eieren te breken. En naast de centrumvernieuwing zullen ook een aantal bouwwerven in het centrum voor hinder zorgen”, voegt burgemeester Francis Benoit (CD&V) dar aan toe. “We willen iedereen dan ook om geduld en respect vragen. Het wordt een moeilijke periode waarin we door elkaar positief te steunen het leefbaar kunnen houden voor iedereen.