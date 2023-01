Grootse werken aan kruispunt Zandvoordebrug in Oudenburg gestart, hou rekening met omleiding

Maandagmorgen 9 januari werd het kruispunt van de Zandvoordsestraat/Vaartstraat/Keiweg uitgebroken, zodat Aquafin er de volgende fase van de grootse werken in de omgeving kan aanvangen. Verwacht wordt dat het gemotoriseerde verkeer tot eind maart rekening zal moeten houden met een omleiding.

“Omdat nogal wat inwoners vragen hebben bij wat deze omleiding voor hen betekent, willen we als stad meer duidelijkheid geven”, zegt burgemeester Anthony Dumarey. “Het is zo dat tijdens deze werken, die tot einde maart zullen duren, alle auto’s en vrachtwagens, evenals de bussen van De Lijn, moeten omrijden.”

Jaagpad afgesloten

Oudenburg verlaten richting Oostende kan via de Goede Boterstraat en terugkeren via de Noordstraat. Hiervoor wordt de Goede Boterstraat tijdelijk eenrichting naar het kanaal toe. “De Polder, een landelijke weg langs het kanaal, is normaal bestemd voor plaatselijk verkeer. Tijdens de werken mogen onze inwoners langs deze weg naar de Gistelbrug rijden. Het jaagpad naar Plassendale, aan de andere kant van de brug, is en blijft niet toegankelijk voor het verkeer. Dat is in beheer van de Vlaamse Waterweg. Hierop wordt dus geen uitzondering gemaakt”, legt de burgemeester uit.

Wat met bussen?

Ook de bussen van De Lijn moeten de omleiding volgen. “Vanuit Oostende naar Oudenburg zullen ze in Zandvoorde via de Oudenburgsesteenweg naar Plassendale rijden. De bussen die naar Oostende rijden zullen de Goede Boterstraat nemen naar het kanaal om dan via de Gistelbrug naar hun eindbestemming te rijden”, legt schepen van Mobiliteit Gino Dumon uit.

Tijdens de werken zullen de haltes Oudenburg Stadhuis, Oudenburg Zandvoordebrug, Oudenburg Zwinhoekje en Oudenburg Caelfstraat niet bediend worden. Op- en afstapplaatsen in het centrum zijn Oudenburg Markt en Oudenburg Goede Boterstraat (hoek met de Westkerksestraat).

De kosten voor de grootse werken van Aquafin overstijgen nu al de 10 miljoen euro. (LIN)