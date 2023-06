Gouverneur wil dat gemeenten ongevallen onderzoeken: “Samen onze wegen zo verkeersveilig mogelijk maken”

De provincie West-Vlaanderen onderzoekt al sinds 2019 alle verkeersongevallen met dodelijke afloop tot op het bot. Nu roept gouverneur Carl Decaluwé alle gemeentebesturen op om hetzelfde te doen. “Zij kennen de lokale situaties het allerbest. Samen moeten we er alles aan doen om onze wegen zo verkeersveilig mogelijk te maken.”

Gouverneur Carl Decaluwé voert verkeersveiligheid al jaren hoog in het vaandel. “Het is mijn verantwoordelijkheid om de veiligheid op de weg zoveel mogelijk te verhogen”, duidt hij.

“Daarom maken we, met hulp van onze verbindingsambtenaar Yasmine Vanavermaete, sinds vijf jaar een grondige analyse van alle dodelijke verkeersongevallen op de West-Vlaamse wegen.”

Aan de hand van een honderdtal parameters wordt een verslag gemaakt rond plaats, tijdstip, profiel van slachtoffer en veroorzaker, omstandigheden… “Dat brengt elke keer weer duidelijke conclusies naar boven en legt ook enkele trends bloot. Op basis van die bevindingen kan specifiek ingegrepen worden: zowel infrastructureel als op sensibiliserend vlak.”

Reflex creëren

Decaluwé maakt er een punt van om binnen de week na een dodelijk ongeval met de bevoegde wegbeheerders in overleg te treden. “Zo willen we op korte of langere termijn structurele aanpassingen kunnen doorvoeren. In 2022 konden we in zes dossiers iets in gang zetten en maken we wel degelijk een verschil.”

“Uit ons onderzoek blijkt dat tachtig procent van alle dodelijke verkeersongevallen aan menselijk gedrag te wijten is”

Nu wil gouverneur Decaluwé dat ook de lokale overheden – gemeente- en stadsbesturen – diezelfde oefening maken. “Zeker bij alle fatale verkeersongevallen op hun grondgebied, in een ideale wereld voor álle ongevallen. Uit een enquête die we bij de 19 politiezones afnamen, blijkt dat een dergelijke analyse vandaag amper gemaakt wordt.”

“Zo ontstond het idee om alle mobiliteitsambtenaren een themadag rond het onderwerp te laten volgen en hen zo te triggeren om werk te maken van een ongevallenanalyse en maatregelen te nemen die de verkeersveiligheid op de bewuste punten meteen moeten verhogen. Het moet zelfs een reflex worden.”

“Onze lokale instanties kennen de situatie ter plekke als de beste. Samen moeten we er alles aan doen om onze wegen zo verkeersveilig te maken.”

Mentaliteitswijziging

Dé oplossing bestaat niet, beseft ook de gouverneur. “Maar uit onze analyses blijkt dat tachtig procent van alle dodelijke verkeersongevallen aan menselijk gedrag te wijten is en niet enkel aan de weginfrastructuur. Met snelheid als een erg grote factor. Trajectcontroles kunnen voor een mentaliteitswijziging zorgen. Het is positief dat er steeds meer geïnstalleerd worden, maar dan moeten ze wel allemaal operationeel zijn. Daar ligt nog werk op de plank.”

Decaluwé roept ook alle weggebruikers op om zich te allen tijde aan de verkeersregels te houden. “Tussen donderdag 8 en maandag 12 juni zijn in West-Vlaanderen zes zware ongevallen gebeurd. Bij vier daarvan was een fietser betrokken en in twee gevallen viel er een dode te betreuren. Cijfers leren ons dat vooral mannen die de weg goed kennen betrokken raken bij dodelijke verkeersongevallen. Meten is in dit geval meer dan weten. Zeker op microniveau.”