Goedeboterstraat in Oudenburg wordt vanaf 9 januari eenrichtingsstraat

Op 9 januari wordt het kruispunt aan de Zandvoordebrug open gebroken. Vanaf dan tot eind maart zullen auto’s en vrachtverkeer een omweg moeten nemen. Voetgangers en fietsers zullen nog beperkt kunnen passeren. De werken kaderen in de volgende fase van Aquafin.

Om te vermijden dat de Goedeboterstraat in die periode alle verkeer moet slikken, zal daar vanaf maandag 9 januari eenrichtingsverkeer worden ingesteld. Het verkeer zal vanuit Oudenburg richting kanaal mogen rijden, omgekeerd zal dit verboden zijn en moet een omleiding langs de Noordstraat worden gebruikt. Zo zullen er tijdens de donkerste maanden van het jaar geen auto’s of bestelwagens moeten kruisen in de al smalle Goedeboterstraat.

“Deze tijdelijke verkeerssituatie wordt een belangrijke testcase”, zegt burgemeester Anthony Dumarey. “Veel bewoners van deze straat deden al regelmatig melding van de gevaarlijke verkeerssituaties. Eens de Aquafinwerken afgerond zijn, is het de bedoeling om de mobiliteit in de Goedeboterstraat aan te passen op maat van wie er langs woont.”