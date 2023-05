Gewijzigde verkeerssituatie vanaf 5 juni in Ruiselede door werken in Pensionaatstraat

Van maandag 5 juni tot zaterdag 30 september wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in de Pensionaatstraat (gedeelte voor inrit parking basisschool De Kiem tot kruispunt Kruiswegestraat). Daarna krijgt ook dit gedeelte een asfaltlaag.

Naar aanleiding van deze werken worden een aantal maatregelen ingevoerd naar de toegankelijkheid van de basisschool en het woonzorgcentrum, en spreiding van de verkeersstroom. De omleiding voor doorgaand verkeer zal via de Oude Tieltstraat en Kruiswegestraat verlopen.

Gedurende de volledige duur van de werken wordt de Pensionaatstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. In het gedeelte tussen de Bruggestraat en plaats van de werken wordt enkel plaatselijk verkeer toegelaten en dit in beide richtingen. In de Pensionaatstraat zal er een algemeen parkeerverbod ingericht worden.

Alternatieve toegang school

Om drukte en onveilige situaties te vermijden, worden ouders ten stelligste afgeraden om met de auto de Pensionaatstraat in te rijden om hun kind af te zetten. In de Bruggestraat worden ter hoogte van de Pensionaatstraat en de Eyerstraat parkeerplaatsen met kort parkeren voorzien. Van daaruit kan de school veilig te voet bereikt worden.

Een alternatieve toegang wordt voorzien via Hostens Molen in de Kruiswegestraat. Ook zal er ’s morgens een extra begeleide schoolrij vanuit de Majesticparking vertrekken.

Bruggestraat

De Bruggestraat zal van zondagavond 4 juni vanaf 21 uur tot en met vrijdag 30 juni ingericht worden als tweerichtingsverkeer om zo het verkeer te kunnen spreiden. Om dit mogelijk te maken zal er op de parkeervakken van huisnummer 20 tot en met huisnummer 34 parkeerverbod gelden.

Ter hoogte van Bruggestraat 42 en het kruispunt met de Eyerstraat worden een aantal kortparkeervakken en een kiss & ride voorzien, dit in functie van de school en de handelaars. Deze beperking is enkel tijdens weekdagen en gedurende bepaalde uren van kracht. Let dus goed op de onderborden.

Het tweerichtingsverkeer in de Bruggestraat geldt voorlopig enkel in juni. Na evaluatie wordt beslist om dit gedurende de volledige periode van de werken (dus tot eind september) in te voeren of terug over te gaan naar éénrichtingsverkeer.

Een overzicht van de maatregelen kan u via deze link terugvinden.