Gentstraat in Ingelmunster vanaf maandag 3 april één week afgesloten voor werkzaamheden

Van maandag 3 tot en met vrijdag 7 april zijn er in Ingelmunster werkzaamheden gepland op drie locaties in de Gentstraat tussen het Stationsplein en de Ring.

De klinkers van de drempel in dit deel van de straat worden vervangen door asfalt. De weg is er volledig afgesloten. Ongeveer ter hoogte van de Europastraat vervangt de aannemer een betonvak. Het verkeer kan er dan afwisselend langs de werken rijden. Iets over de Lysbrugstraat verdwijnt een uitstulping in de weg. De weg is er volledig afgesloten.

Sommige bewoners uit de Gentstraat zullen hun woning kunnen bereiken. Andere bewoners wonen in de werfzone. Deze woningen zullen niet of moeilijk bereikbaar zijn met de wagen. De woningen van de bewoners uit de omliggende straten zijn wel bereikbaar weliswaar door dikwijls via een andere kant van de straat in te rijden.

(PADI/foto FODI)