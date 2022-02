Gentstraat in Ingelmunster ter hoogte van Stationsplein afgesloten tot juni

Op maandag 7 februari start de aannemer met de bouw van de appartementen op de hoek van de Gentstraat en het Stationsplein in Ingelmunster.

De werfzone komt een deel op de straat, wat voor onveilige situaties kan zorgen. Daarom is de Gentstraat, ter hoogte van het kruispunt met het Stationsplein en de Kortrijkstraat volledig afgesloten voor het verkeer.

Het is niet mogelijk om daar de Gentstraat in of uit te rijden. Voor fietsers en voetgangers is er wel een doorgang voorzien. Voor plaatselijk verkeer is er een wegomlegging via de Handelsstraat en het Stationsplein.

Ander verkeer moet de omleiding volgen via de Kortrijkstraat en De Ring. Begin juni kan de werfzone weg en zal doorgaand verkeer weer mogelijk zijn.

(PADI)