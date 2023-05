Gemengde gevoelens over renovatie ‘groener’ Steenakkerplein in Wervik:“Meer klanten? Ik reken er niet op”

De werkzaamheden aan de Steenakker in Wervik lopen stilaan op zijn einde. Ruim een jaar lang beperkten de werken de toegankelijkheid van het Wervikse centrum. Voor de lokale handelaars een bittere pil om te slikken, al zorgde de coalitiewissel in april 2022 ervoor dat er 20 parkeerplekken meer kwamen dan oorspronkelijk voorzien. “En toch denk ik niet dat de nieuwe plannen meer beleving op het plein zullen brengen”, klinkt het bij de handelaars.

Eind mei zullen de werken op de Steenakker in Wervik afgelopen zijn. In juli wordt het nieuwe belevingsplein dan officieel geopend. De Steenakker was jarenlang de grootste centrumparking van Wervik met 90 parkeerplekken. In 2017 besliste het Wervikse stadsbestuur, bestaande uit N-VA, open VLD en Vooruit (indertijd s.pa), om de site opnieuw te leggen. De werken startten tijdens de daaropvolgende legislatuur op 7 maart 2022, met een stadsbestuur gevormd door Vooruit en de stadslijst (open VLD, Groen en het lokale Positief Project).

Passantenstad

Oorspronkelijk ging het stadsbestuur voor een groen belevingsplein, met onder andere een dertigtal bomen en een groot schaakbord. De Wervikanen zelf konden voorstellen doen bij het stadsbestuur om het plein in te vullen. Bert Verhaeghe (stadslijst: Open VLD) is een van de bezielers van het belevingsplein. Hij was eerste schepen van de stad tot er een motie van wantrouwen werd goedgekeurd in april vorig jaar. Verhaeghe legt de bedoeling van het oorspronkelijke project uit: “De Steenakker bevatte voordien 90 parkeerplekken, maar daar stonden vooral langparkeerders. De grootste centrumparking van de stad werd dus niet gebruikt door het cliënteel van de nabije handelszaken. De bedoeling van het project was om beleving te scheppen in het centrum.”

“Mijn klanten zijn bijna allemaal 65-plussers. Die willen natuurlijk dichtbij parkeren” – Bernard Vanlerberghe, uitbater van ’t Kapoentje

Er werd echter nog gesleuteld aan dat oorspronkelijke idee. In april vorig jaar veranderde het stadsbestuur van coalitie. CD&V verving de stadslijst als partner van Vooruit. Een nieuw huwelijk betekent ook compromissen en zo besliste de gemeenteraad om de 26 oorspronkelijke voorziene parkeerplekken op te drijven tot 46. Eerste schepen Bercy Slegers (CD&V) is duidelijk voorstander van een grote parking dichtbij de handelszaken: “Wervik is een passantenstad. Men passeert door ons centrum, maar komt er geen volledige dag winkelen. Om die mensen te kunnen blijven aantrekken zijn parkeerplekken naast de handelszaken essentieel.”

Als oppositielid was Bercy Slegers vorig jaar nog kritisch tegenover het plan. Ze wou de Steenakker liever een hybride functie geven, een parking tijdens de werkweek en een belevingsplein in het weekend. “Daar sta ik nog steeds achter, ongeacht mijn positiewissel”, staat Bercy Slegers sterk in haar schoenen. Burgemeester Youro Casier (Vooruit) zag dat plan wel als onhaalbaar: “De ervaring leert ons dat doorzinkbare paaltjes doorgaans technische storingen met zich meebrengen.”

Zo had het belevingsplein er moeten uitzien. Het eindresultaat is een stuk minder groener dan eerst voorzien. © Stad Wervik

Te weinig parking

Een ding staat vast: de nieuwe Steenakker heeft minder groen en meer parkeerplekken. Toch lijken de 46 parkeerplekken nog steeds onvoldoende voor de lokale handelaars. Er kwamen wel 70 nieuwe parkeermogelijkheden in de Gasstraat, op 200 meter (in vogelvlucht, red.) van de Steenakker. Bernard Vanlerberghe, uitbater van ’t Kapoentje, een theehuis op een boogscheut van het plein, ziet dat de nieuwe parking te ver is voor zijn cliënteel. “Mijn klantenbestand bestaat voor 75 procent uit 65-plussers. Ze zijn soms niet meer goed ter been en nemen daarom liever de wagen. Parkeerplekken dicht bij de handelszaken zijn voor mij dus essentieel.”

Ook Gerda Biesbrouck van naaiwinkel Trifolium stelt vast dat haar naaiwinkel een ouder publiek heeft, dat liever dicht bij de winkel parkeert. Ze maakt zich ook zorgen om de verkeersveiligheid: “Het eerste deel van de Duivenstraat verdwijnt, waardoor het verkeer langs de Gasstraat en Groenstraat zal worden geleid. Dat zal onveilig zijn voor de kinderen, die in de late namiddag op terugweg zijn van de basisschool de Graankorrel en op het omgeleide verkeer in de Groenstraat zullen botsen.”

De Steenakker voor de werken. © gf

Hinderpremie

Naast het tekort aan parkeerplekken is ook de timing van de werkzaamheden voor de handelaars een doorn in het oog. “Ik had in die periode dagen waarop ik maar € 15 verdiende. Dat is zuur natuurlijk. De hinderpremie? Die vond ik onvoldoende. Het bedrag van € 2000 is steeds hetzelfde. Of de werken nu 3 maanden of een gans jaar duren”, zegt Gerda Biesbrouck van de zaak Trifolium.

Het einde van de werken lijkt dus geen dag te vroeg te komen voor de handelszaken. Bernard van ’t Kapoentje is opgelucht, maar rekent niet op meer klanten: “Toch denk ik niet dat de nieuwe plannen meer beleving op het plein zullen brengen. Meer klanten? Daar moet ik zeker niet op rekenen, vrees ik.”