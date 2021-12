Gemeente plant werken aan grachten en wegen

Op de planning van de gemeente staan een aantal openbare werken voor volgend jaar en 2023. “Het gaat onder meer over het rijten en delven van grachten, dat is het opruimen om wateroverlast te vermijden”, zegt schepen van Openbare Werken Marnick Lauwers (LVP).

“Vleteren is ingedeeld in drie zones, van elk ongeveer 30 tot 35 kilometer. Ieder jaar nemen we een zone onder handen. Nu is zone 1 gereten, samen met nog een stukje van zone 3. In het totaal ging het om 40 lopende kilometers. Zone 2 was voorzien voor 2022, maar door de hevige regen van afgelopen periode zullen we die zone nu ook nog in 2021 laten rijten. Kort na Nieuwjaar zullen we de grachten in zone 1 volledig laten delven, en de gebruikers van de aanpalende percelen de overwelvingen doen doorspoelen. Uiteraard met het doel om in de toekomst minder overstromingen te hebben door de opwarming van de aarde en de hevige regenbuien. Alles werd aanbesteed aan de firma Degro uit Ieper, voor zowat 50.000 euro per jaar.”

“Daarnaast gaan we ook serieus investeren in het herstel en de vernieuwing van landelijke wegen. In totaal gaat het over 12 kilometer. Volgende straten komen aan eerst bod: de Kleine Elverdingestraat, de rest van de Poperingestraat, de Kallestraat, de Koekuitstraat, de Veurnestraat, de insteekweg naar het bedrijf Lamaire, en de Pottestraat. Die voorzien we voor 2022.”

Ongeveer één miljoen

“De aanpak van de Burgweg, de Zuiddreef, de Zwartestraat en de Vissewalstraat voorzien we in 2023. Het totaalbudget bedraagt ongeveer 1 miljoen euro. De aanbesteding is bezig, we voorzien normaal vanaf april 2022 met de werken te kunnen beginnen. Het stuk bij de firma Voeders Debaeke deden we dit jaar samen met de gemeente Lo-Reninge via hun dossier, en in de Stavelestraat zijn de werken aan het brugje in samenwerking met het dossier van Alveringem. Op die manier kunnen we de kosten van de studiebureaus drukken”, besluit schepen Marnick Lauwers.