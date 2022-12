Gemeente nodigt buurtbewoners uit voor ontbijt om einde van werken te vieren

In het volledige dossier werd er aandacht besteed aan de vele bomen die langs deze wegen staan of stonden. Een deel was tijdens de laatste stormen omgewaaid.

Op zondag 11 december werden de bewoners van de Edestraat, Larestraat, Nieuwburgstraat en de Vliegweg uitgenodigd door de gemeente voor een ontbijt. Hiermee willen ze de bewoners bedanken voor het begrip dat ze toonden tijdens de hinder die de wegeniswerken meebrachten in de vier straten. Het ontbijt werd geserveerd in een zaal bij Hond en Gezel.

Bomen

Het grootste deel van de werken werden uitgevoerd tussen augustus 2021 en november 2021, maar er moesten nog een aantal kleinere zaken afgewerkt worden. De werken in de Edestraat, Larestraat, Nieuwburgstraat en de Vliegweg zijn klaar en de voorlopige oplevering is gebeurd. Daarmee kwam een einde aan de omleidingen en de hinder voor de bewoners van dit deel van Oostkamp.

In dit volledige dossier werd er veel aandacht besteed aan de vele bomen die langs deze wegen staan of stonden. Een deel was tijdens de laatste stormen omgewaaid. Dit was bij het goedkeuren van de wegeniswerken in de gemeenteraad een vraag van Groen. Het was studiebureau Lobelle die de werken uittekende. Ze werden uitgevoerd door de aannemer Knockaert en zonen uit Zekegem. De totale kostprijs van deze werken bedroeg 650.000 euro inclusief btw. (GST/foto GST)