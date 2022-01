Gemeente Knokke-Heist en MBZ slaan handen in mekaar voor herinrichting Gustave Van Nieuwenhuysestraat 

De Maatschappij van de Brugse Zeehaven en de gemeente Knokke-Heist gaan gezamenlijk de herinrichting van de Gustave Van Nieuwenhuysestraat realiseren.

Zij verbinden zich ertoe om samen de werken van fase II in een enkele opdracht via een openbare procedure voor werken aan te besteden en uit te voeren. MBZ treedt op als aanbestedende overheid. De gemeente betaalt een gedeelte van de studieopdracht en de werken.

Werken in najaar 2022

De opdracht omvat het uitwerken van het aanbestedingsdossier, het aanstellen van een veiligheidscoördinator, het aanleggen van een fietspad, de realisatie van een rietmoeras met waterbuffering, de herinrichting van een rietgracht en de herinrichting van de restzone ten zuiden van de Gustave Van Nieuwenhuysestraat. De gemeenteraad van Knokke-Heist keurde ondertussen de samenwerkingsovereenkomst goed.

Door de huidige werkzaamheden in de Elizabetlaan in Heist fungeert De Gustave Van Nieuwenhuysestraat voorlopig nog tot de zomer van 2022 als omleidingsweg tussen Heist en Zeebrugge. De heraanleg zal ten vroegste in het najaar van 2022 starten.

