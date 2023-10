Gemeente Heuvelland legt werken voor plaatsen bushokjes in De Klijte stil: “Dit was niet de afspraak”

De nieuwe uurregeling van De Lijn bezorgde Heuvelland al heel wat kopzorgen. Ook het verdwijnen en plaatsen van nieuwe bushokjes ging al meerdere keren over de tong. Vandaag was het voorzien om twee nieuwe bushaltes te plaatsen in De Klijte. De gemeente Heuvelland legde de werken voor het plaatsen van de bushokjes inmiddels stil. “Op die manier hadden we niet afgesproken”, zegt burgemeester Wieland De Meyer.

Bij een plaatsbezoek deze morgen bemerkte de burgemeester dat de doorgangsweg naar het centrum van De Klijte volledig was afgesloten.

“De gemeente gaf toestemming voor de werken, maar niet om de weg zo af te sluiten, en al zeker niet voor de omleiding langs de Brulozestraat waar zwaar verkeer en busvervoer is. We hebben daarom de werken stilgelegd en signalisatie weggenomen. We bekijken nu met de aannemer en AWV hoe we deze werken wel deftig kunnen organiseren”, aldus burgemeester De Meyer.

Naast De Klijte wordt ook een nieuwe bushokje voorzien in Nieuwkerke. De halte op het marktplein naast de kiosk wordt vervangen door een nieuwe halte naast de Belfiusbank. Het bushokje aan de markt wordt niet verwijderd.

Naast de vaste lijnen zal De Lijn starten met het zogenaamde ‘flexvervoer’, aanvullend op de vaste buslijn. Dat is de combinatie van belbus, taxi en vrijwilligersvervoer. Zo zal de halte aan de markt in Nieuwkerke dienen voor het flexvervoer.