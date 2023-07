Gemeente Alveringem informeert inwoners over timing en hinderwerken in Kerkstraat in Hoogstade en Alveringem-Dorp

Het gemeentebestuur van Alveringem heeft een infovergadering gehouden over de wegeniswerken die vanaf eind september in Alveringem-Dorp en in de Kerkstraat in Hoogstade op de planning staan.

De Kerkstraat in Hoogstade wordt grondig vernieuwd. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel, een buis voor het vuil water die aansluiting geeft op het reeds bestaande zuiveringsstation en een buis voor regenwater met aansluiting op een gracht of beek.

Bij zulke werken wil de overheid dat alle woningen op het terrein ook gescheiden riolen hebben. Ligt er slechts één buis, dan moet er een extra buis bij. Aquaduin zal de betrokken inwoners bezoeken en hen op weg zetten, maar de inwoners moeten zelf voor de uitvoering van de werken zorgen. Aansluitend komt Aquaduin checken of de werken conform zijn. Alveringem geeft wel een subsidie die de helft van de kosten dekt met een maximum van 500 euro.

Gele zandsteen

Aquaduin legt een nieuwe leiding voor drinkwater aan en de rijweg wordt heraangelegd in asfalt en betonstraatstenen aan de zijkanten. De Kerkstraat is een smalle straat en de werken zullen hinderlijk zijn voor wie er woont. Fase 1 start eind september en in die eerste week gebeuren er lokale aanpassingen aan nutsleidingen. Van oktober tot begin januari lopen de eigenlijke werken die starten aan de kant van de N8.

Ook in Alveringem-Dorp, rond de kerkhofmuur, zijn wegenwerken op komst. Camera-inspectie wees hier uit dat de riolen nog in goede staat zijn. Wel worden de waterleiding, de voetpaden en de rijweg vernieuwd. Om een en hetzelfde uitzicht te bekomen, worden de voetpaden pal naast de kerkhofmuur die nog niet vernieuwd waren, heraangelegd in gele zandsteen.

De dwarsparkings aan de kant van de bibliotheek worden parkeerplaatsen parallel met de rijweg. De timing is hier 1 september tot half oktober voor de aanleg van de nieuwe waterleiding – de kermis zal hiervan geen hinder ondervinden – en half oktober tot minstens eind november voor de wegeniswerken.

Kinderopvang

Op de infovergadering vroeg een bewoner van de werfzone of er langs de Lovoetweg en de Knibbehoek een uitweg gemaakt kan worden. Burgemeester Liefooghe stelt ondertussen dat hij ter plekke ging en vreest dat dit niet zal kunnen. Kinderopvang ’t Pernukkeltje zal via het Putplein bereikbaar zijn. (Anne Bovyn)