Geluidsschermen aan verkeerswisselaar A19 en R8 moeten voor een verhoogde leefbaarheid voor de omgeving zorgen

Op maandag 28 augustus gaat een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer aan de slag met het plaatsen van geluidsschermen aan de verkeerswisselaar A19 en R8. Ten westen van de R8, aan de Zilverberkenlaan, komen er geluidsschermen over een afstand van 560 meter. Tijdens de werken is er geluidshinder mogelijk voor de omgeving. Het plaatsen van de schermen duurt volgens de huidige planning tot eind november 2023.

Verhoogde leefbaarheid voor omgeving

Naast een veiligere en vlottere A19 en R8, wordt er ook ingezet op een verhoogde leefbaarheid voor de omgeving met het plaatsen van geluidsschermen. Aan de Kleine Bissegemstraat en Zilverberkenlaan komen er geluidsschermen van 3 meter hoog. De schermen worden bovenaan de taluds geplaatst, ten westen van de R8, over een afstand van zo’n 560 meter. Aan de achterzijde van de schermen worden later klimplanten geplaatst, zodat bewoners in de toekomst uitkijken op een groene wand.

Werken vanaf 28 augustus

Op maandag 28 augustus start de aannemer met het plaatsen van de geluidsschermen. Volgens de huidige planning zijn alle schermen aan de westelijke zijde van de R8 geplaatst tegen eind november 2023. De geluidsschermen aan de oostelijke zijde worden volgend voorjaar geplaatst.

Geluidshinder mogelijk

Tijdens het plaatsen van de geluidsschermen zal er geen bijkomende hinder zijn voor het verkeer. Ook voor het lokale verkeer is de hinder zeer beperkt: er worden geen rijstroken ingenomen. Overdag kan er wel geluidshinder zijn voor de buurt: de aannemer trilt de metalen profielen in de grond. In die profielen worden later de geluidsschermen geplaatst.

Trompetaansluiting eind 2024 klaar

Na het bouwverlof, dat op 6 augustus eindigde, ging de aannemer opnieuw aan de slag met de afwerking van de brug en grondwerken. Tijdens het plaatsen van de geluidsschermen gaan deze werken gewoon verder. Als alles vlot verloopt en het weer meezit, zou de volledige trompetaansluiting eind 2024 klaar zijn.

Omleiding voor doorgaand verkeer tot najaar 2023

Tot het einde van fase 1 volgt doorgaand verkeer, van en naar Kortrijk-Noord en Kortrijk-Oost, een omleiding. Verkeer naar Kortrijk-Noord volgt een omleiding via de E403, het op- en afrittencomplex Aalbeke en de E17 via het complex Kortrijk-Oost. Verkeer naar Ieper rijdt via Kortrijk-Oost op de E17, het op- en afrittencomplex Aalbeke en de E403.