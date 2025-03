Geen heraanleg Grote Leiestraat deze legislatuur: “Of kan Koen Tack zijn contacten aanspreken?”

Tijdens de Anzegemse gemeenteraad op 11 maart 2025 vroeg Leendert Van Hulle vanuit de meerderheidspartij Inzet naar de beloofde heraanleg van de Grote Leiestraat. “Bewoners zijn het beu”, zei hij. “Het wegdek is erbarmelijk, trillingen dringen huizen binnen en schoolgaande kinderen kunnen niet veilig naar school fietsen.” Coalitiepartner Samenéén reageert: “Iedereen wil vooruit in dit dossier – ook wij”, klinkt het.

Schepen Gino Devogelaere (Samen Eén) bevestigde tijdens de gemeenteraad dat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) geen heraanleg plant van deze gewestweg binnen de huidige legislatuur. “We hebben expliciet gevraagd naar een timing en kregen meteen het antwoord: niet binnen de komende zes jaar”, verklaarde hij. “Er zijn momenteel een aantal onteigeningen van een aantal voortuinen en een viertal huizen in een eerste fase om de Grote Leiestraat op termijn iets te verbreden. De heraanleg zal pas ten vroegste binnen zes à zeven jaar gebeuren. Voorlopig moeten we ons beperken tot het herstellen van de slechtste stukken.”

Druk op AWV en Vlaamse overheid

De reactie in de gemeenteraad was er een van onbegrip. “Dit is gewoon onaanvaardbaar”, stelde Van Hulle. “Noem mij een straat in Vlaanderen die er zo slecht bijligt en dagelijks zoveel zwaar verkeer te verwerken krijgt. We mogen ons hier niet zomaar bij neerleggen. Een beter wegdek én afgescheiden fietspaden moeten er zo snel mogelijk komen.” Schepen van Mobiliteit Davy Demets (Inzet) benadrukte dat de gemeente blijft aandringen bij AWV. “Momenteel is er inderdaad geen budget, maar we blijven druk zetten. De heraanleg van de gescheiden riolering kan dit dossier mogelijk versnellen. Tegen 2030 krijgen heel wat gezinnen gescheiden rioleringen, en de aansluiting van de Grote Leiestraat is daarin een cruciale schakel”, aldus partijgenoot Demets. Schepen Devogelaere reageerde achteraf dat dit inderdaad een piste is. “Het gemeentebestuur zit binnenkort samen met RioP om de lijst van aanpak hierrond te bespreken en opportuniteiten naar voren te schuiven.”

Gemeenteraadsvoorzitter Jeremie Vaneeckhout (Inzet) stelde dat de kwestie dringend op tafel moet bij Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder (N-VA). “We willen een formeel antwoord over welke budgetten er voorzien zijn voor Anzegem. Wat zijn de plannen voor de Grote Leiestraat, en hoe zit het met andere gewestwegen zoals de N36 en N382?” Tijdens de gemeenteraad werd de hete aardappel in het kamp van oppositielid Koen Tack (N-VA Anzegem) gelegd. “Of hij zijn contacten kon aanspreken?”

Reacties uit meerderheid en oppositie

Tack gaf aan om het dossier binnen zijn partij te zullen aankaarten. “Gezien N-VA Anzegem in de oppositie zit, zal ik het bestuur inlichten over de vraag en hoop daarna mijn bijdrage te kunnen leveren in een contact met minister De Ridder.” Samenéén stipte aan dat er dit jaar al twee overlegmomenten waren met AWV. “Als je kijkt naar de daden, dan zie je dat iedereen in dit dossier vooruit wil”, luidde het. “We zijn misschien niet de luidste roepers, maar proberen achter de schermen het Gewest mee te krijgen in het verhaal van de Grote Leiestraat. “Het is ondertussen al vijtien jaar dat deze kanjer op tafel ligt”, gaf schepen Devogelaere in een telefonische reactie achteraf. “Minister Crevits (CD&V) was als West-Vlaamse nog het meest betrokken bij onze gemeente als minister van Mobiliteit. Sinds het ringdossier in de prullenbak belandde door de aanslepende impasse, ligt Anzegem niet meer bovenaan de stapel op het kabinet.”

Voorlopig zal het dus bij druk uitoefenen blijven en wordt de langverwachte heraanleg op de lange baan geschoven.