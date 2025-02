Geen doorgaand verkeer mogelijk in Ooststraat van 3 tot eind maart

De Ooststraat in Lo zal van 3 tot eind maart volledig afgesloten zijn voor het verkeer ter hoogte van VBS Oogappel. De tijdelijke wegversmalling wordt met verkeerseilanden definitief aangelegd en over een afstand van 140 meter wordt het asfalt vernieuwd.

In maart is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Ooststraat in Lo. Vanaf 3 maart starten er werken in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer om de schoolomgeving in de Ooststraat verkeersveiliger te maken. De tijdelijke wegversmalling en asverschuiving die er in 2022 werd geplaatst, wordt nu definitief aangelegd met verkeerseilanden. Ook het wegdek wordt over een afstand van 140 meter vernieuwd en ter hoogte van de schoolpoort worden de klinkers vervangen door asfalt.. Het huidige zebrapad wordt omgevormd tot een regenboogzebrapad.

“Zwaar doorgaand verkeer door de smalle dorpskern van Lo betekent een permanent gevaar voor de actieve weggebruiker, in het bijzonder voor de fietsers en de schoolgaande jeugd naar de plaatselijke Vrije Basisschool Oogappel”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Annick De Ridder (N-VA). “Met behulp van verhoogde verkeerseilanden creëren we een asverschuiving en een wegversmalling om zo weggebruikers aan te sporen om hun snelheid te matigen in de dorpskern en de schoolomgeving.”

Tijdens de werken is alleen doorgang voor fietsers en voetgangers mogelijk. Gemotoriseerd verkeer komende van de N8 die via de Ooststraat naar Diksmuide wil rijden en omgekeerd, moet omrijden via de Sint-Rijkersstraat (N319) en Alveringem.