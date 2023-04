Geen chaos, maar doodse kalmte in het Izegemse centrum nu nieuw bereikbaarheidsplan van kracht is

De paasvakantie zal er allicht ook voor veel tussen zitten, maar het was deze morgen echt kalm in het Izegemse stadscentrum. Een schril contrast met de duizenden mensen die zondag een glimp kwamen opvangen van de passage van de Ronde van Vlaanderen. Van de door sommigen voorspelde chaos bij de invoering van het plan, was dus niets te zien.

Deze morgen was de aannemer al begonnen met de werken op de centrumbrug. De brug zal een jaar lang niet toegankelijk zijn voor autoverkeer, fietsers en voetgangers zullen te allen tijde wel nog de brug kunnen gebruiken. Dat wil dus zeggen dat wie de wagen over het kanaal wil voor de bruggen in Kachtem of Emelgem zal moeten opteren.

7.45 uur. Spitsuur in Izegem. Geen enkele wagen aan de verkeerslichten aan het oude postgebouw.

Het was opvallend kalm op de Grote Markt.

Stad Izegem wil van die noodzakelijke onderhoudswerken aan de brug ook gebruik maken om enkele pleinen op te smukken en de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker te verhogen.

Straks komt er een definitieve knip in de Wijngaardstraat. Nu wordt die nog tijdelijk gecreëerd met nadars.

Ter hoogte van de Melkmarkt komt nu een knip, het zal niet meer mogelijk zijn om via de Melkmarkstraat de Wijngaardstraat in te rijden. De Marktstraat en de Nieuwstraat, waar sinds jaar en dag eenrichtingsverkeer geldt, veranderen nu van richting. Wie dus via de Burgemeester Vandenbogaerdelaan de stad komt in gereden, kan gewoon rechtdoor door de Nieuwstraat richting brug. Daar zijn nu dus werken aan de gang, maar eens die achter de rug zijn, zul je daar ook de brug niet meer kunnen oprijden, maar wel afrijden uit de richting Emelgem. Vanop de Grote Markt zal je nu de Marktstraat in mogen.

Twee wagens hadden zich toch in de Marktstraat gewaagd, maar stootten daar op de wegenwerkers die nog signalisatie aanbrachten. Achteruit rijden was de enige optie.

Hier ontbreekt allicht nog een bord. Wie vanuit de richting Roeselare in de Roeselaarsestraat rijdt ziet pas wanneer hij de Marktstraat in rijdt dat hij daar niet in mag. Een bord dat je verplicht rechtdoor moet rijden, kan dat verhelpen.

Enkele agentes waren deze morgen op post om een oogje in het zeil te houden en de chauffeurs die twijfelden wegwijs te maken. Van door sommigen voorspelde en gevreesde chaos was niets te merken. Integendeel, rond het spitsuur was er eigenlijk geen kat te bespeuren. Door de paasvakantie waren er ook geen honderden fietsers die hun weg naar school zoeken.

Op de Korenmarkt werd deze morgen nog de feesttent afgebroken, in de loop van de voormiddag zou verkeer daar ook weer mogelijk zijn. In de Marktstraat werden nog wegmarkeringen aangebracht, eerder kon niet omwille van de weersomstandigheden.