Gedurende zes weken geen doorgaand verkeer in Lauwestraat in Wevelgem

Vanaf 9 januari start de heraanleg van het verkeersplateau en kruispunt Lauwestraat-Deken Jonckheerestraat. Tot begin maart zal die zone afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Er zijn omleidingen voorzien van en naar Lauwe.

De aanleg van Campus Wevelgem in de Deken Jonckheerestraat loopt volgens plan, de voorbereidingswerken voor de aanleg van het BEO-veld zijn in volle gang. De volgende fase is de heraanleg van het kruispunt van de Deken Jonckheerestraat met de Lauwestraat.

Vanaf 9 januari tot begin maart zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn in de Lauwestraat. De omleiding vanuit Lauwe loopt via de Leiestraat, Kweekstraat, Kozakstraat en Rivierstraat. Naar Lauwe kan je via de Kloosterstraat en Goudbergstraat. Naarmate de werken opschuiven richting jeugdclub zal gemotoriseerd verkeer niet meer mogelijk zijn en zal er geparkeerd moeten worden in de centrumparking.

Voor voetgangers zal er steeds een veilige oversteek voorzien worden. De aannemer dient een ‘Minder Hinder’-steenslag te voorzien zodat tijdens de werken de woningen, scholen en jeugdclub te voet maximaal toegankelijk blijven.

De gemeente adviseert fietsers richting school en jeugdclub om om te rijden via de Goudbergstraat en het Cultuurpad. De werken verlopen in volle winterperiode, het slechte weer kan wel eens zorgen voor langere hinder. De wegenis- en rioleringswerken in de Deken Jonckheerestraat zullen in totaal 170 werkdagen in beslag nemen, tot na de zomervakantie dus.