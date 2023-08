Gedeelte Harelbekestraat krijgt eenrichtingsverkeer: “Of er een fietsstraat komt, is nog niet beslist”

In de Harelbekestraat in het centrum van Deerlijk gaan deze week rioleringswerken van start. Het gaat om het gedeelte tussen De Barakke tot het kruispunt met de Rodenbachstraat. Er komt niet alleen een gescheiden rioleringstelsel maar ook eenrichtingsverkeer. De werken zullen tot eind 2023 duren.

“De riolering in die straat bezorgde ons al geregeld problemen”, verduidelijkt schepen van Openbare Werken Bert Schelfhout (Open VLD). “Dat euvel moest echt dringend aangepakt worden. We leggen er een gescheiden rioleringsstelsel aan, wat uiteraard goed is voor het milieu. We maken ook van de gelegenheid gebruik om daar over te schakelen naar eenrichtingsverkeer. Dat past perfect in de verkeerslus die we de voorbije jaren in het centrum van de gemeente gecreëerd hebben. Of er een fietsstraat komt, is nog niet beslist.”

”Je zal dus na de herinrichting van dat gedeelte tussen De Barakke en het kruispunt met de Rodenbachstraat enkel nog vanuit de richting Harelbeke naar het centrum kunnen rijden. De ingreep is zonder meer positief voor de zwakke weggebruikers. De werken zullen tot het einde van 2023 duren. Na het opbreken van de weg wordt eerst de riolering aangepakt. Vanaf medio oktober volgen de afwatering van de wegen, de aanleg van de voetpaden en de parkeerplaatsen en de asfaltering van de rijweg.”

© gf

Omleidingen

“ De werken worden afgesloten met de groenaanleg. Tijdens de werken is er een omleiding voorzien via de Hoogstraat en de Rodenbachstraat. In een volgende fase komt de herinrichting van het gedeelte van de Harelbekestraat tussen de gewestweg N36 (ringlaan) en de het kruispunt De Barakke aan bod. Die herinrichtingswerken zullen voor 75 procent gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid.”

Behalve in de Harelbekestraat gaan er ook in de Commandant Edmond Ameyestraat werken van start. “Daar gaat het om werken van De Watergroep die zullen duren tot 25 augustus. De betrokken straat zal tijdens de werken afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer. Er is een omleiding voorzien via de Hoogstraat, Rodenbachstraat en Harelbekestraat. Fietsers en voetgangers kunnen wel door”, rond schepen Bert Schelfhout af.