Gaslek in Menen snel onder controle

Woensdagmorgen werd de brandweer naar de Kerkstraat geroepen vanwege een gaslek. Samen met de mensen van Fluvius kreeg men de situatie snel onder controle.

In de Kerkstraat, een kleine straat in het stadscentrum, zijn op dit moment werken aan de nutsvoorzieningen bezig. “Tijdens het werken met een graafmachine werd een gasaansluiting van een woning geraakt”, klonk het bij de hulpdiensten. “Het ging om een leiding met lage druk, waardoor we het euvel snel konden verhelpen.”

Niemand moest worden geëvacueerd maar de brandweer besloot wel tijdelijk de Kerkstraat af te sluiten. De hinder bleef erg beperkt.