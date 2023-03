Frans-Vlaanderenweg vijfde keer in tien jaar onderbroken

Al voor de vijfde keer in tien jaar wordt de Frans-Vlaanderenweg in Poperinge onderbroken voor werkzaamheden. “Het is welletjes geweest”, zegt voorzitter van N-VA Jan Van Bruwaene. Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) wijst naar het Agentschap Wegen en Verkeer.

“Als er een klein beetje respect heerst voor de lokale economie, dan weet je dat het compleet afsluiten van een weg tot een groot verlies leidt bij de lokale handelaars die hun zaak naast die weg hebben”, stelt Jan Van Bruwaene. “Als ondernemer sta je erbij en kijk je ernaar. Waar dit normaal één van de drukste periodes van het jaar is of voor zij die leven van het doorgaand verkeer, is dit alweer een dikke streep door de rekening. Van de stad Poperinge moeten ze niks verwachten en op een vergoeding van onze overheid moeten ze ook al niet rekenen. Immers, deze ondernemers liggen niet aan de Frans-Vlaanderenweg zelf, maar aan de parallelle weg, die enkel te bereiken is via de Frans-Vlaanderenweg.”

“Al voor de vijfde maal in amper tien jaar wordt deze weg afgesloten, wat onbegrijpelijk is”, foetert Van Bruwaene. “Waarom pakt men de koe niet eens deftig bij de horens? Er kan misschien gezorgd worden voor een duurzamere oplossing, alsook de ‘wip’ halfweg de straat die eens mag worden aangepakt. Akkoord dat de wegen onderhouden moeten worden, maar maak er een erezaak van om eerst en vooral te overleggen met de ondernemers alvorens alles zomaar af te sluiten.”

“Niemand werd ingelicht, het kwam dan ook binnen als een donderslag bij klare hemel toen we de borden terug zagen staan. Wat er vooral moet gebeuren is dat men beter zorgt voor degelijke herstellingen in plaats van lap- en tapwerk. Neem misschien een voorbeeld aan onze zuiderburen, die in één weekend de rotondes volledig affrezen en terug nieuwe asfalt plaatsen, zodat er een minimum aan hinder is voor iedereen. Maar hier hebben ze daar nog geen kaas van gegeten, met alle gevolgen van dien voor de ondernemers. En dan maar klagen dat het niet goed gaat met de ons nog resterende ondernemers”, besluit Van Bruwaene.

De zaak werd ook besproken op de meest recente gemeenteraad in Poperinge, maar daar kwam Jean-Marie Blondeel, het enige N-VA-raadslid, niet tussen. Volgens burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) is het vooral een kwestie van gebrek aan communicatie. “Het wegbeheer is in handen van het Agentschap Wegen en Verkeer. En zij brengen ons als stad niet op de hoogte van hun werken.”

“Daar zijn wij zeker niet gelukkig mee. Bovendien staan we met het feit dat de werken verschillende keren de Belgisch-Franse grens doorkruisen”, aldus de burgemeester. (AHP)